殖利率曲線倒掛 預示衰退在即

殖利率曲線出現倒掛，是最明顯的衰退訊號。（路透）

根據一項備受關注的指標，債市殖利率 出現倒掛，代表經濟可能正在下滑或已經陷入衰退。

市場專業人士關注美國國債 殖利率曲線的利差，或長期國債殖利率與短期國債殖利率之間的差異。通常，較長期限的收益率，如10年期債券殖利率通常會高於短期殖利率，如2年期殖利率。但2年期國債殖利率5日已經高於10年期國債殖利率。

截至5日午盤，2年期美國國債殖利率為2.792%，高於10年期殖利率2.789%。

BMO美國利率策略主管林根(Ian Lyngen)表示：「由於10年期國債殖利率低於3%，投資 人情緒正在出現一些難以忽視的事情。」「我不會說這直接代表衰退是近期風險。相反，這與人們對經濟衰退的擔憂加劇是一致的。」

看待殖利率曲線重要性的一種方法是考慮它對銀行的意義。殖利率曲線衡量銀行的貨幣成本與長期借出或投資所獲收益之間的價差。如果銀行不能賺錢，放貸就會放緩，經濟活動也會放緩。

在6月中旬飆升至近3.5%之後，10年期國債殖利率目前已跌至2.78%，並徘徊在2年期國債殖利率2.79%下方。10年期國債因對通膨的擔憂而走高，但隨著投資人對經濟的擔憂加劇而逆轉。殖利率走勢與債券價格相反。

10年期基準利率受到廣泛關注，因為它會影響房貸和其他貸款利率。2年期受聯準會(Fed)升息的影響更大，而且一直在走高。

有些投資人和經濟學家通常希望倒掛持續很長一段時間，然後才相信它預示著經濟衰退。

雖然市場變得令人擔憂，但許多華爾街經濟學者預計今年不會出現衰退，但預測明年經濟可能進入收縮期。

根據Bespoke的說法，當殖利率曲線反轉時，「明年某個時候出現衰退的可能性超過三分之二，未來2年某個時候出現衰退的可能性超過98%。」