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加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

上半年慘烈 下半年也不看好

財經新聞組／綜合報導

全球股市2022年上半年史上慘烈，策略師認為下半年烏雲密布，在風暴過去之前還有一段路要走。史坦普500指數創下1970年以來的最大上半年跌幅，自年初以來下跌20.6%。包括債券在內一系列其他資產類別也出現重大損失。傳統的「避風港」美元和某些商品，如石油，是少數倖存者。

德意志銀行全球基本信貸策略主管里德(Jim Reid)發布報告表示，對投資人而言，「好消息是上半年已經結束，壞消息是下半年也並不樂觀。」

烏克蘭戰爭和通膨壓力持續存在，宏觀經濟前景仍充滿不確定性，使各國央行開始收緊貨幣政策並加劇對全球經濟放緩的擔憂。

匯豐資產管理公司在年中展望報告中向投資人表示，隨著供應面不利的衝擊持續存在、全球化放緩以及大宗商品價格仍然「長期處於高點」，「經濟體制似乎正在發生變化」。這一切都是在政府試圖管理氣候政策變化的「過渡風險」時出現。

匯豐銀行全球首席策略師利特爾(Joe Little)表示，經濟學家稱為「長期停滯」的時代已經結束，特點是通膨和利率處於歷史低點。從現在開始，他預測將出現更持久的高通膨、更高利率和更不穩定的經濟周期。

他說，「投資市場的許多利多現在正變成利空。代表市場正處於持續動盪的階段。投資人需要對回報預期更為實際，需要更加努力地考慮多元化和投資組合的彈性。」

去全球化、氣候政策和大宗商品超級周期等新興結構性主題，將推動主要經濟體更持久的通膨。儘管匯豐銀行預計許多經濟體的通膨將從目前的數十年高點逐漸降溫，但利特爾表示，「新常態」可能是中期物價漲幅更大，從而導致利率上升。

投資 利率 匯豐

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