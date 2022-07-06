低利率提振那指 史指收復2%跌幅

對美國可能衰退的擔憂雖打壓了投資人情緒，但較低的利率似乎提振了科技股，美股5日跌深反彈。

道瓊工業平均指數 在盤中一度下跌約700點後收盤下跌129.44點或0.42%至3萬967.82點。史坦普500指數盤中一度下跌超過2%收盤小升6.06點或0.16%至3831.39點。以科技股為主的那斯達克綜合指數表現優異，上漲194.39點或1.75%至1萬1322.24點。

指標10年期國債殖利率 和2年期國債殖利率5日出現倒掛，這是史上向來被視為衰退指標的條件。與經濟成長掛鉤的股票大幅下跌，機械個股迪爾和開拓重工分別下跌3.15%和2.41%，觸及年內最低水平。礦業股Freeport-McMoRan下跌6.55%。

利率下降可能提振了以成長為導向的科技股Docusign和Zoom Video分別上漲6.7%和8.52%。投資高波動性科技股的方舟創新ETF躍升逾8%。消費性非必需品股協助市場從盤中低點回升，亞馬遜上漲3.6%，Nike上漲3.1%。目標百貨上揚2.34%。

石油 價格也下跌，反映經濟可能放緩。美國指標西德州中質原油(WTI)跌破每桶100元。石油巨頭雪佛龍下跌2.62%。在第2季銷售額成長低於預期後，福特下跌1.02%。