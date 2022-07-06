我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

美股最錢線╱美股要想翻身 9月是轉折點

財經新聞組／綜合報導

對於遭受重創的美股來說，或許只需聯準會(Fed)再升息幾次就能獲得喘息。

景順首席全球市場策略師胡伯(Kristina Hooper)表示，9月可能是Fed貨幣緊縮政策的轉折點，「這可能是美股復甦的真正催化劑。」她補充說，如果通膨預期能夠非常確定，Fed可以在最後一季採取不太鷹派的立場。

對經濟成長放緩的擔憂正席捲整個市場，導致投資人懷疑高借貸成本對抗通膨的效力，並開始預計Fed明年降息。

有種觀點認為，在跌入熊市後，不再激進的Fed是股市恢復元氣的一劑補藥。話雖如此，揮之不去的物價壓力和不斷下滑的企業獲利仍是股市的痛點。

Pepperstone Group研究主管韋斯頓(Chris Weston)也認為，Fed的態度可能會在9月21日的政策會議上出現重大轉變，「它們將轉向更寬鬆的立場，這可能是年底風險資產轉向看漲的觸發因素；利率市場正在引導這種觀點，而且這種觀點正在成為共識。」

6月一度接近3.5%的10年期美國國債殖利率現在已跌至2.8%左右，因對經濟成長的擔憂和對貨幣前景正重新定價。

摩根大通策略師馬特卡(Mislav Matejka)表示，隨著Fed在7月和9月升息後政策變得更加平衡，股市的風險回報將在下半年開始變得更具吸引力。

德意志銀行私人銀行全球投資長諾廷(Christian Nolting)表示，Fed「會不時地加快步伐，然後放慢一點」。他表示，8月的傑克遜霍爾經濟研討會將是市場密切關注的線索。

雖然多數投行預計Fed會為經濟衰退緊縮腳步，但高盛全球固定收益宏觀策略師吉爾(Gurpreet Gill)指出，貨幣政策可能會繼續緊縮，美國經濟可能會出現「技術性」衰退，「在考慮固定收益的投資前景和機會時，真正重要的是經濟衰退的程度和特徵。」

投資 貨幣 殖利率

上一則

財經簡訊

下一則

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

延伸閱讀

「大賣空」貝瑞：台灣和歐洲局勢不安 通膨會居高不下

「大賣空」貝瑞：台灣和歐洲局勢不安 通膨會居高不下
大宗商品跌價 通膨有望觸頂

大宗商品跌價 通膨有望觸頂
經濟衰退疑慮加深 美股早盤大跌逾600點

經濟衰退疑慮加深 美股早盤大跌逾600點
鮮乳之後 台衛生紙第3度漲價

鮮乳之後 台衛生紙第3度漲價

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18
Sakhalin 2 開發項目所生產的天然氣主要供應日本。美聯社

普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌

2022-07-01 19:50
印度消費者保護局禁止飯店和餐廳向顧客收取服務費。（路透）

認定「服務費」不合理 這國家禁止飯店、餐廳收取

2022-07-05 05:44

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍