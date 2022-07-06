美股最錢線╱美股要想翻身 9月是轉折點

對於遭受重創的美股來說，或許只需聯準會(Fed)再升息幾次就能獲得喘息。

景順首席全球市場策略師胡伯(Kristina Hooper)表示，9月可能是Fed貨幣 緊縮政策的轉折點，「這可能是美股復甦的真正催化劑。」她補充說，如果通膨預期能夠非常確定，Fed可以在最後一季採取不太鷹派的立場。

對經濟成長放緩的擔憂正席捲整個市場，導致投資 人懷疑高借貸成本對抗通膨的效力，並開始預計Fed明年降息。

有種觀點認為，在跌入熊市後，不再激進的Fed是股市恢復元氣的一劑補藥。話雖如此，揮之不去的物價壓力和不斷下滑的企業獲利仍是股市的痛點。

Pepperstone Group研究主管韋斯頓(Chris Weston)也認為，Fed的態度可能會在9月21日的政策會議上出現重大轉變，「它們將轉向更寬鬆的立場，這可能是年底風險資產轉向看漲的觸發因素；利率市場正在引導這種觀點，而且這種觀點正在成為共識。」

6月一度接近3.5%的10年期美國國債殖利率 現在已跌至2.8%左右，因對經濟成長的擔憂和對貨幣前景正重新定價。

摩根大通策略師馬特卡(Mislav Matejka)表示，隨著Fed在7月和9月升息後政策變得更加平衡，股市的風險回報將在下半年開始變得更具吸引力。

德意志銀行私人銀行全球投資長諾廷(Christian Nolting)表示，Fed「會不時地加快步伐，然後放慢一點」。他表示，8月的傑克遜霍爾經濟研討會將是市場密切關注的線索。

雖然多數投行預計Fed會為經濟衰退緊縮腳步，但高盛全球固定收益宏觀策略師吉爾(Gurpreet Gill)指出，貨幣政策可能會繼續緊縮，美國經濟可能會出現「技術性」衰退，「在考慮固定收益的投資前景和機會時，真正重要的是經濟衰退的程度和特徵。」