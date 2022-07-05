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低利率提振那指 史指收復2%跌幅

大型科技股反彈 推動史坦普500指數尾盤逆轉收漲

編譯劉忠勇／綜合外電
美股在美國國慶日休市一天後，上演絕地反攻行情。美聯社
美股在美國國慶日休市一天後，上演絕地反攻行情。美聯社

美國股市史坦普500指數周二(5日)在科技股買盤帶動下，在尾盤收復多達2.2%失地，以上漲作收，那斯達克綜合指數大漲，道瓊工業指數仍收低。

道瓊工業指數下跌129.44點，收在30,967.82；史坦普500指數盤中一度大跌2.2%，收盤小漲6.06點，漲幅0.2%，至3,831.39點，那斯達克綜合指數大漲194.39點，漲幅1.8%，至11,322.24點。

投資人正在觀望將於周三(6日)公布的聯準會（Fed）6月會議紀錄，預料7月底將再次升息75個基點。此外，投資人關注經濟數據，包括將於周五發布的6月非農就業報告，在新的財報季即將到來之際，他們也關注來自企業的消息，以尋找通膨觸頂和經濟增長降溫的跡象。

數據顯示，5月美國製造業新訂單增長超過預期，可見在Fed尋求替經濟降溫的情況下，對產品的需求仍然強勁。

U.S. Bank Wealth Management高級投資總監Bill Northey表示，「徹底陷入衰退的可能性並非為零，目前衰退出現的概率越來越大，可能在今年，也可能在2023年初」，「而且美國的勞動市場看起來仍然相當健康」。

由於對經濟成長的疑慮削弱了風險偏好，並增加了對美債避險的需求，指標美國公債殖利率周二重挫，殖利率曲線的關鍵部分三周內首次出現倒掛。

美國10年期公債殖利率從上周五的2.901%下降至2.808%，卻為蘋果、亞馬遜和特斯拉等成長股提供了喘息之機。

蘋果收漲1.9%，亞馬遜漲3.6%。

特斯拉漲2.5%。這家電動汽車製造商周六表示，上季交付量在兩年多來首次下滑，因大陸新冠封控措施而被迫暫時關閉其位於上海的最大工廠。 福特汽車跌幅2.2%，該公司公布6月銷量下滑了27%。

史坦普11大類股中有八個收低，通訊服務類股領漲。由於對經濟衰退的擔憂使石油需求前景黯淡，能源股跌幅最大，跌至五個月低點。

史坦普500指數中的能源類股重挫4%，創下近兩周來最大跌幅，因美國原油期貨自5月11日以來首次跌破每桶100美元。

指數 殖利率 投資

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