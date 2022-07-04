石油公司太賺 股神加碼投資

石油巨擘埃克森美孚預估，第二季營業利益可望突破160億美元，比第一季增加將近一倍。（路透）

「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌管的波克夏 公司（Berkshire Hathaway），過去這幾天又繼續加碼西方石油 公司（Occidental Petroleum）股票，持股比率達到17.4%，是最大股東。石油公司到底有多賺？或許可從石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）最新申報文件看出。

路透報導，波克夏在1日晚間呈交美國證管會（SEC）的文件中表示，在6月29日到7月1日間以5.82億美元再度買進990萬股西方石油的股票，總計已持有西方石油1.634億股股票，價值約99億美元。

波克夏繼今年2、3、5月接連買進西方石油後，6月17至22日之間又加碼，隔了一周又再度敲進。波克夏在另一家石油巨頭雪佛龍也有持股。油價 今年來居高不下，波克夏的投資並不令人意外，但石油公司到底多會賺？或許可從埃克森美孚同日繳交的文件中看出端倪。

埃克森預估，第2季營業利益可望比第1季大增近一倍，突破160億美元，創20多年來的最高紀錄。

在不計俄羅斯資產價值減記的情況下，埃克森美孚第1季營業利益為88億美元，而該公司在1日提交給證管會（SEC）的文件中預估，第2季營業利益將比第1季增加逾74億美元，也就是最終可能超過160億美元，最多甚至有望達到180億美元。

這些預測並非精確的數字，且排除了若干因素。不過FactSet數據顯示，該公司第2季營業利益仍將寫下至少25年來最高紀錄。

具體而言，埃克森美孚預測，因油價、天然氣價格上漲，第2季營業利益將比第1季增加約29億美元。

另外，汽、柴油銷售可望為營業利益增加45億美元。

見到該公司獲利大增，股東想必很開心，但這卻是建立在消費者的能源成本大增的痛苦上。全美平均汽油價格上月一度衝上歷史最高的每加侖5美元，而高漲的燃料價格已成為政治引爆點。

美國今年底即將舉行期中選舉，屆時民主黨議員將面臨挑戰。

美國總統拜登已放話痛批埃克森美孚，「今年賺的錢超過上帝」，並敦促埃克森美孚等七家在美國擁有煉油廠的大型石油公司提高煉油產能，藉以減輕民眾加油的痛苦。白宮也考慮向國會提案，對石油和天然氣生產商課徵暴利稅。