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彭博：520億美元晶片法案 在美國會仍有望闖關存活

編譯黃淑玲／綜合外電
美國拜登政府力推的扶植晶片美國製造法案，一直還卡在國會。 美聯社
美國拜登政府力推的扶植晶片美國製造法案，一直還卡在國會。 美聯社

儘管美國國會參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）揚言阻撓520億美元的「晶片法案」，彭博資訊分析，扶植晶片在美國製造的該法案，還是有機會闖關成功，為業者投資提供補助。

晶片法案目前包裹在一個範圍寬廣的強化美國因應中國大陸競爭法之內。麥康諾周四（6月30日）突然在推特發文，表示要阻擋晶片法案，主要是不滿民主黨正在利用兩黨預算協調程序，推動一個切割出來的縮小版預算方案，其中他認為偷渡了拜登經濟政策裡的富人增稅、綠能倡議、處方藥價格設上限等項目。

商務部長雷蒙多在華盛頓郵報採訪時形容麥康諾放話威脅，只是「路程上的小顛簸」，麥康諾的目的是增加談判籌碼。她強調，「全世界唯一會因這個法案（包含晶片自製補助的競爭法案）沒通過而受益的，就是中國。」

彭博指出，民主黨議員可以不理會麥康諾的威脅，繼續以預算協商的機制，先讓拜登的經濟方案在8月先通過，此過程只需要簡單多數就能通過。期中選舉之前，再針對中國大陸的競爭法完成立法。押注屆時共和黨已經沒有經濟方案可擋，部分共和黨議員可能就會支持內含晶片補助的競爭法。

而如果參院民主黨領袖舒默和同黨議員曼欽主導的前述預算協商最後破局，立法諸公們應該也就願意先推動競爭法案過關。另外，也可以把兩黨議員其實都支持的520億美元晶片補助，從競爭法案中分出來，加進投票門檻相對低、目前正在加緊進行的預算協商案之內。協商若能達成共識，晶片補助款也就跟著通過了。

晶片 預算 麥康諾

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