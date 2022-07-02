景氣指標費半和台積電ADR大跌 加深衰退和企業獲利疑慮

投資人惴惴不安迎接第3季之餘，下周公布的美國6月就業報告更受重視。美聯社

美國股市創下1970年以來最差上半年表現之後，周五收漲為下半年揭開序幕。不過，費城半導體指數 因美光財測黯淡而大跌，不僅讓投資 人更加擔心美國可能步入經濟衰退，對美國企業獲利前景也產生疑慮。

道瓊工業指數周五收盤上漲321.83點，史坦普500指數也扭轉早盤頹勢，和那斯達克綜合指數分別上漲1.1%和0.9%。

儘管美股 大盤反彈，費城半導體指數仍下挫3.8%，台積電ADR在大客戶可能砍單的繪聲繪影之下，重挫5.8%，創下去年3月4日以來最大跌幅，一周下來重挫10.4%，跌幅甚於費半的9.6%。今年以來，費城半導體指數己下跌38%。

美國公債殖利率大幅下滑，延續從6月高點回落的跌勢，供應管理協會（ISM）調查顯示美國製造業6月景氣較5月大幅衰減，其中新接訂單和聘雇狀況惡化，令人擔心美國即將步入經濟衰退。美國10年期公債殖利率從2.973%下降至2.901%，遠低於6月4日所創3.5%的高點。美國市場下周一逢國慶日休市一天。

高盛策略師表示，美股重拾跌勢的風險仍然很高，投資人目前僅考量經濟溫和衰退的風險。 高盛也認為，今年下半年企業獲利也可能面臨壓力，利潤面臨通膨和消費者信心減弱的考驗。

22V Research 調查顯示，逾七成投資人認為第2季財報將為美股帶來利空，受訪者也估計史坦普500指數成分股企業今年每股純益為212美元，較市場預測均值228%低了7%。

Alger市場策略主管紐曼（Brad Neuman）說：「我不認為股市已完全反映衰退的風險。在正常情況下，美股剛好會在企業獲利見底之前觸底，但獲利尚未下滑，預測值還是太高。」

半導體股向來是股市大盤和經濟的風向球，如今晶片業前景轉淡，對股市又是一道惡耗。

Miller Tabak +Co資深策略師馬利（Matt Maley）說：「本來是晶片根本不夠，如今需求卻下滑。這凸顯目前面臨的經濟走下坡將轉為衰退。」

投資人惴惴不安迎接第3季之餘，下周公布的美國6月就業報告更受重視。若就業數字不錯，等於讓Fed更放心大幅升息來對抗通膨，如此一來反而將是美股利空。多數分析師已認為，Fed 7月底開會時將再升息3碼（0.75個百分點）。