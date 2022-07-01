在原訂會議前幾個小時，Spirit航空宣布再將投票 決定與Frontier航空合併提議的股東大會延後到7月8日，以便與Frontier和競爭對手捷藍航空進一步討論選項。Spirit最早將投票安排在6月10日，後來延至30日；現在再度延後至7月8日。

義結束麥當勞加盟條款調查

義大利 反壟斷機構宣布，已結束去年對美國速食連鎖店麥當勞在該國的加盟經營條款所發起的調查。監管機構AGCM表示，該公司已承諾刪除與其義大利子公司簽訂的合同中，可能引發經濟依賴度問題的條款，「這可能會不當地限制它們的工作，並以不合理方式降低他們的獲利率」。

輝瑞 申請批准口服新冠藥物

輝瑞公司表示，該公司正尋求美國對其口服新冠病毒治療劑Paxlovid的全面批准，該藥物目前只能根據緊急使用授權(EUA)取得。輝瑞表示，它已向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交Paxlovid新藥申請，用於對已接種和未接種疫苗的高重症風險人群治療新冠病毒。

Walgreens上季業績勝預期

Walgreens Boots Alliance上季銷售額和獲利高於預期，原因是零售額反彈、線上購買增加以及繼續管理新冠疫苗。預計全年調整後每股獲利將以低個位數成長。淨利從去年同期12億元或每股1.38元降至2.89億元或每股33分。調整後每股獲利96分。銷售額從一年前340.3億元降至326億元。

5月核心PCE物價 40年新高

聯準會首選的通膨指標顯示，5月通膨率仍然居高不下，但月增率略低於預期。核心個人消費支出(PCE)物價同比上漲4.7%，比上月回落0.2個百分點，但仍處1980年代以來最高水平附近。華爾街估在4.8%左右。按月計算，核心PCE物價較上月漲0.3%，略低於《道瓊》估計的0.4%。

首申失業金23.1萬 高於預期

勞工部發布統計，截至6月25日當周初請失業金人數23.1萬人，較前周下修後的23.3萬減少2000人，高於市場預期的22.8萬人，接近5個月高點，凸顯勞動市場吃緊情形正緩減。持續申領人數132.8萬人，高於市場預期的131萬。4周移動平均申請數為23.17萬人。(財經新聞組／整理)