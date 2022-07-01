股指大跌 分析師依舊樂觀

史坦普500指數創下1970年以來最糟的上半年走勢，分析師 卻似乎無動於衷，並始終堅信隨著第2季財報季的即將到來，美股將會「觸底反彈」。

根據《彭博》的調查，分析師們認為新冠疫苗開發商Novavax的股價 有望再飆升193%。此外，一些看好Uber的分析師表示，雖然該公司4年未能獲利，但仍有129%的上漲空間。

還有美國第一家純線上二手車零售商Carvana，其股價今年來已經暴跌90%，但是分析師預測其將迎來218%的反彈。

這些預測誇張到不可思議，然而分析師仍堅持他們的預測，即美股在經歷6個月來市場重新定價後，許多股票 的目標價需要翻倍或者3倍才能實現。

對此，Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示質疑，在經濟出現放緩之際，分析師們提高目標價的觀點是否已經成為一種「妄想」？如今投資人對估值已經厭倦了，不會真的相信分析師喊出的數字。特別是當投資人的持股已經下跌30%，而分析師卻告訴他們一年後股價會翻倍，這真的沒有多少可信度。

在接受《彭博》調查的分析師中，一致認為，羅素1000指數成分股中有33家公司預計將反彈100%或更多，且上漲50%的股票有數百支。

然而，歷史清楚地表明，即使少數人可能成功預測到市場反彈，但是更大多數的反彈預期通常是錯誤的。

究其原因，可能是因為那些比較關注股價暴跌的分析師普遍認為，隨著對經濟衰退的擔憂漸漸消退，這些公司的股價會有所反彈。比如在新冠疫情期間，許多遭遇估值下降的股票最終成功逆襲，並重返它們的目標價。

此外值得注意的是，美股企業即將迎來財報季，屆時或許將真正地反映出聯準會(Fed)升息對這些公司的影響。

（財經新聞組）