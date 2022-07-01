史指上半年收官 52年來最差表現

美股30日下跌，史坦普500指數 創下50多年來最差的上半年表現。

道瓊工業平均指數下跌253.88點或0.82%至3萬775.43點。史指下跌33.45點或0.88%至3785.38點。那斯達克綜合指數下跌149.16點或1.33%至1萬1028.74點。

30日是第2季最後一天。道指和史指創下2020年第1季新冠疫情 封鎖導致股市暴跌以來最糟的單季走勢。過去三個月，以科技股為主的那指下跌22.4%，是2008年以來的最大跌幅。

史指創1970年以來最糟上半年表現，主因對通膨飆升和聯準會(Fed)升息的擔憂，以及俄羅斯對烏克蘭的持續戰爭和中國的疫情封鎖。

那指今年受創尤其嚴重，現在比11月22日的歷史高點低31%以上。大型科技公司首當其衝，其中Netflix下跌71%。蘋果和Alphabet分別下跌大約23%和24.8%，而臉書的母公司Meta下跌52%。

Universal Health Services下跌6.09%，並因患者數量減少導致第2季獲利和營收 財測低於預期後引領市場走低。HCA Healthcare下跌4.33%。Abiomed和Viatris分別下跌3.5%和3.15%。