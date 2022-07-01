7‧4國慶假期成本 高於往年

美國獨立日假期，最好的慶祝方式就是來場老式燒烤。根據市場研究公司Numerator最新報告，按照傳統，有6成美國人計畫在本周末舉行燒烤，53%的人將與親友相聚。

食品和農業綜合企業分析師、富國銀行7月4日食品通膨報告作者奧雷弗林表示：「消費者出於多種原因希望在今年夏天慶祝假期，而食品是其中的核心。」

然而，隨著漢堡、薯條、蘇打水和配菜的價格上漲，有意狂歡者的支出將比去年多得多。

主要通膨指標消費者物價指數(CPI)在5月較上年同期上漲8.6%，為1981年12月以來最高漲幅，這主要是由於全線物價同步飆升。

光是食品成本就上漲了1.2%，年增10.1%。

不僅是肉類和麵包等主食變得越來越貴。通貨膨脹 導致包括可口可樂 和百事可樂在內的許多食品和飲料公司，也提高了飲料和包裝商品的價格，或是縮小包裝，別稱「收縮型通貨膨脹」。

根據奧雷弗林的報告，總體而言，10人份量的聚會野炊費用增加了11%。

根據另一份來自金融網站TheBalance.com的分析，與7月4日周末相關的其他費用也猛增，像是煙火價格飆升約35%，以及用於燃氣烤架的丙烷燃料也較去年上漲26%。。

當然，任何出門旅遊的人也將面臨加油站接近創紀錄的高價問題。

勞工統計局報告，燃料油5月較上月上漲16.9%，較上年同期上漲驚人的106.7%。

旅遊網站The Vacationer的報告顯示，有55%美國人仍然表示一定會去度假，較去年增加了8%。

Numerator報告發現，就消費者而言，由於成本上升，已經開始縮減開支：39%的人計畫採購的東西比往年少；27%表示由於汽油價 格上漲，出門旅遊將縮短距離。