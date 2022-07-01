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新一波科技裁員潮 不同先前

財經新聞組／綜合報導
科技業兩年多來的裁員潮分別源自不同原因。（路透）
科技業兩年多來的裁員潮分別源自不同原因。（路透）

Layoffs.fyi創辦人李羅傑(Roger Lee)指出，在新冠疫情期間曾出現兩次不同的科技裁員浪潮。

當前的裁員浪潮是由宏觀經濟環境推動的，尤其是那些容易受到利率上升影響的動盪公司，包括Coinbase、特斯拉和Robinhood。

這與2020年上一波科技裁員形成鮮明對比；當時的裁員潮讓Uber、TripAdvisor、Yelp和Airbnb等疫情初期受到居家避疫政策影響的公司感到不安。

根據Layoffs.fyi的數據，自2022年以來，已有155家不同公司至少2萬2800名科技業員工被解雇。李羅傑表示，裁員並不令人驚訝：「目前市場上存在很多不確定性；企業和新創公司正試圖積極主動地削減成本。」

雖然有些人擔心科技界的裁員潮是世紀交會時網路泡沫破滅的重演，但其實仍存在一些關鍵差異。

哥倫比亞商學院副教授王丹指出，「這與2001年的網路泡沫有些相似之處，當時Web 1.0公司成群退出，因它們只不過是一個提出承諾的網站。」「投資人的期望在20年前以一種類似於現在的方式被馴服。然而，最大的不同，在於20年前我們處於數位化前的世界。如今，無論是消費者還是企業，他們的生計都已完全融入數位平台，這將縮短潛在的恢復期。」

EquityBee共同創辦人兼CEO巴齊萊(Oren Barzilai)表示，「在這樣的時期，當未來充滿不確定性時，被解雇的員工都不太願意冒失去積蓄的風險，或者根本沒有資本來行使其股票期權。」他估計美國大約有600萬名新創公司員工。最終，科技領域的裁員潮預示著整體產業發生了根本性的變化。

裁員 疫情 特斯拉

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