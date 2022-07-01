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美數據說話 經濟正減速

編譯湯淑君／綜合報導
美國5月通膨壓力顯示減緩跡象，聯準會（Fed）偏好的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數—年增率趨緩到4.7%，低於預期。（歐新社）
美國5月通膨壓力顯示減緩跡象，聯準會（Fed）偏好的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數—年增率趨緩到4.7%，低於預期。（歐新社）

美國5月通膨壓力顯示減緩跡象，聯準會（Fed）偏好的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數—年增率趨緩到4.7%，低於預期。家庭支出成長也減緩，反映通膨高漲但所得跟不上物價上漲腳步。同時，同日公布的初領失業救濟金人數小減，代表勞動力市場的緊俏狀況略為緩解；這些數據，均代表反映經濟正在減速。

美國商務部6月30日公布，5月核心PCE物價指數年增率趨緩到4.7%，低於4月的4.9%，也從3月的40年高點5.2%進一步下滑。FactSet訪調經濟學家原先預估核心PCE指數可能降到4.8%。

5月PCE核心指數月增率連續第四個月維持在0.3%，升幅也比經濟學家預估的0.5%緩和。

Fed以核心PCE作為貨幣政策決策參考依據，認為是評估通膨趨勢最佳指標。核心指數剔除波動大的食物與能源價格。計入食物與能源的整體PCE物價指數在5月攀升0.6%，增幅三倍於4月的0.2%，主因汽油和食物價格勁揚。年增率持穩在4月的6.3%不變，低於市場預期的6.5%。

5月消費者支出攀升0.2%，增幅比4月的0.6%明顯縮小，經通膨調整後更下滑0.4%，是1月來首見減少。

整體而言，最新數據顯示美國經濟正減速，消費者和企業面臨通膨和利率雙漲挑戰。Fed為馴伏通膨，正快馬加鞭提高利率。

Fed若要把通膨率壓回疫前約2%的目標，仍有漫長的路要走，目前尚難判斷能否如願達成「軟著陸」—把通膨控制下來，同時不觸發經濟衰退。

美國5月CPI年增率衝上8.6%，是1981年來最高。PCE物價指數與CPI的一大不同點，是把消費者因應物價上漲改變的行為也納入考量，例如可能捨棄購買昂貴產品，改買便宜貨。

勞工部30日表示，在25日為止的當周，初次請領失業救濟金的人數比前一周小減2,000人至23.1萬人。在截至18日止當周，連續申請失業救濟金的人數也小幅下滑至133萬人，分析師表示，隨著利率上升和企業預期經濟可能衰退，勞動需求料將會進一步下滑。

指數 利率 勞工部

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