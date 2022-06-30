勞力士投報率 遠勝美股大盤

勞力士和百達翡麗（Patek Philippe）等名表報酬率，在過去一個月勝過美股大盤。（路透）

勞力士和百達翡麗（Patek Philippe）等名表在二手市場飆漲的行情，近來已有降溫之勢，主要是部分商品被拿到市場套現。儘管如此，這些名表的報酬率在過去一個月勝過美股大盤；若是比較最近一年的投報率，名表更是遠遠勝過骨董車、黃金等資產。

追蹤全球交易量前50大奢華表品牌的Subdial50指數 ，過去30天內下跌大約5%，但二手名表的投資 收益仍優於加密貨幣 和美股大盤，例如比特幣過去一個月大跌約30%，標普500指數則跌8%左右。

黑色表盤的勞力士Daytona腕表（型號116500LN）價格過去一個月跌了3.8%，但過去12個月仍大漲約近20%。百達翡麗Nautilus不鏽鋼運動表（型號5711），目前零售價將近11萬英鎊，最近30天跌了8.6%，但時間拉長至12個月則是大漲逾41%。

Subdial聯合創辦人兼數據科學家柯瑞恩說，「某些款式大漲之後，回到了一個可能是更合理的價位」。

Subdial50在過去12個月總計上漲約28%，投資回報領先包括加密貨幣、黃金、骨董車在內的另類資產，後面幾種近幾個月來價格重挫，而標普500指數正準備迎接1970年以來最糟的上半年表現。