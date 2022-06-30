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獨行俠領銜 帶動電影業復甦

財經新聞組／綜合報導
《捍衛戰士：獨行俠》全球票房已突破10億美元，帶動今年電影業復甦。（取材自電影海報）
《捍衛戰士：獨行俠》全球票房已突破10億美元，帶動今年電影業復甦。（取材自電影海報）

《捍衛戰士：獨行俠》上周末全球票房突破10億元，為明星湯姆克魯斯創下新的職涯里程碑，並預示著下半年美國票房將出現動力。

這部由派拉蒙和Skydance共同出品的電影，是2020年3月新冠疫情爆發以來第二部達到10億元票房門檻的電影。票房分析師寄希望《捍衛戰士》續集在2022年下半年美國票房表現強勁；目前總票房已達5.208億元。

截至26日，美國電影票房收入已達36.3億元，較去年成長超過263%。雖然仍較2019年下降約33%，但面臨經濟壓力、一系列穩健的票房數字以及即將上映的大量電影，讓大多數票房分析師對未來票房持樂觀態度。

Exhibitor Relations資深分析師博克(Jeff Bock)表示：「即使內容少了三分之一，2022年夏季也將表現良好，因為觀眾和影院已經找到了他們的電影節奏。」「上周末有5部電影票房達到千萬元，這是個確定的跡象，代表景氣再次站在製片廠這邊。」

根據Comscore的數據，上周末《捍衛戰士：獨行俠》和《貓王》分別帶進約3000萬元的票房收入；《侏羅紀世界：統霸天下》有2640萬元，玩具總動員衍生作品《巴斯光年》獲得1760萬元。首映的《闇黑電話》(The Black Phone)也有2370萬元。

博克說，「今年夏天的問題在於：在7月前幾周，尤其是8月之後，電影動能是否會繼續以原創電影為主？」「這將是電影的關鍵。因為大片IP又回歸了，自從《蜘蛛人：無家日》以來，這從未真正受到質疑。是否更具說服力就要看7月下旬和8月的表現。」

專家預計，今年美國本土票房將達到75億至80億元，較2019年的114億元減少約30%至35%；但前提是非系列電影能夠推動大預算電影上映，和電影觀眾不被價格上漲嚇跑。

雖然電影產業長期以來一直被視為「經濟衰退的證明」，因為票價傳統上低於其他娛樂，但隨著其他成本的膨脹，消費者可能會減少看電影的次數。根據最近的統計，通貨膨脹正以40年來未見的速度飆升。

電影 分析師 湯姆克魯斯

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