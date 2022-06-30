股指漲跌互見 道指上揚82點

美股29日出現波動，主要股指在前一交易日試圖反彈失敗，並且市場準備創下1970年以來最糟的上半年走勢。

道瓊工業平均指數 上漲82.32點或0.27%至3萬1029.31點。史坦普500指數下跌2.72點或0.07%至3818.83點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌3.65點或0.03%至1萬1177.89點。

史指2022年至今下跌約20%，將創下1970年以來下跌21.01%以來上半年最糟走勢。與此同時，從單季來看，道指和史指都可望創下2020年以來最差表現。那指正朝著2008年以來最差的單季邁進。

通用磨坊上漲6.35%，該公司上季獲利和營收均超過預期。

在摩根大通重申加碼評級以及Redburn給予買進評級後，亞馬遜上漲1.42%。Meta Platforms也上漲2.03%，而蘋果和微軟的漲幅都超過1%。

與此同時，美國商銀調降了幾支晶片 股的評級，晶片製造商領跌。泰瑞達下跌5.23%。輝達、Advanced Micro Devices和美光分別下跌2.75%、3.45%和3.18%。

嘉年華下跌14.22%，摩根史坦利將其目標價砍半，並表示面對另一次需求衝擊，可能會跌至零。其他郵輪 股也走低。皇家加勒比和挪威郵輪控股分別下跌10.26%和9.4%。