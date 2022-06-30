美股最錢線／ETF投資人 不敢逢低買入

多頭投資 人在屢戰屢敗後放棄追逐市場趨勢。今年以來，史坦普500指數每次反彈都會吸引數十億元流入ETF。但這次卻是例外。在看到投資績效在2022年的市場崩盤中被破壞了太多次之後，整個ETF領域「逢低買入」的買家已經消失了。

截至24日當周，史指上漲超過6%，但卻有約100億元資金從股票 型基金中流出。事實證明，這種悲觀情緒是有先見之明的，本周美股再度出現大規模拋售，史指28日下跌2%，較1月峰值下跌超過20%，陷入2020年來第二次熊市 。

資金外流進一步證明，在曾經成功的「逢低買入」策略失敗後，投資人情緒正在惡化。

過去2周，摩根史坦利追踪的對沖基金將其股票部位削減至2009年以來最低水平。與此同時，散戶投資人放棄了長期以來的看漲立場，以近2年來最快的速度拋售股票。

逆向投資人所堅持的股市持續復甦是有可能的，但隨著聯準會(Fed)承諾將實施數十年來最激進的緊縮周期，以對抗高漲的通膨，投資人越來越擔心，目前的任何反彈都可能只是曇花一現的熊市反彈。

近期股票ETF的缺乏資金流入，與5月明顯不同，當時交易員在市場反彈期間仍然向ETF投進300億元。在3月的類似復甦中，ETF流入資金達到420億元。

但所有這些曾經的逢低承接操作手法似乎都是徒勞的，史指逆轉走勢，接二連三地創下新低。如今，抄底者只能透過拋售股票，躲過最近一輪慘烈的暴跌。

Richard Bernstein Advisors副投資長鈴木(Dan Suzuki)認為Fed將不惜一切代價對抗通膨，即使是以犧牲經濟成長為代價：「投資人越來越擔心經濟衰退，並開始重新調整對熊市的預期。人們也對Fed進行重新評估，無論它們是對是錯。」