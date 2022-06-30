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紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

財經簡訊

財經新聞組／整理

克利夫蘭Fed支持升息3碼

克利夫蘭聯邦儲備銀行(Fed)行長梅斯特(Loretta Mester)表示，如果Fed在7月開會決定下次貨幣政策舉措時經濟狀況保持不變，她將主張將利率提高75個基點。她表示將在會議前的未來幾周對供需狀況進行評估，以確定貨幣政策收緊的最佳選擇。

傳高盛消費銀行今年虧12億

媒體報導，高盛的消費銀行部門今年將遭受巨額虧損。CEO所羅門(David Solomon)之前曾將這個部門拿來與亞馬遜的雲端巨頭AWS相提並論，因為看好它的成長潛力。《彭博》報導，根據該行內部預測，名為Marcus的消費銀行部門將在2022年虧損超過12億元。

Snap推每月3.99元訂閱方案

Snap宣布將推出每月3.99元的Snapchat訂閱方案，解鎖獨家和預發布功能。它被稱為Snapchat+。Snapchat於4月發布的第2季業績財測令人失望。Snap財務長安德森(Derek Andersen)當時表示，供應鏈中斷、勞力短缺和通貨膨脹等宏觀經濟狀況正在影響Snap的主要收入來源：廣告。

特斯拉裁200名Autopilot員工

特斯拉將關閉加州聖馬特奧(San Mateo)辦事處，並裁減當地約200個工作崗位，以更廣泛削減成本。聖馬特奧工廠內數百名員工的任務是為特斯拉汽車的影音進行標注，以改進以Autopilot名義銷售的駕駛輔助系統。員工被告知在接下來60天內獲得全額工資，但6月28日將是最後一天上班。

Bed Bath＆Beyond CEO下台

Bed Bath＆Beyond為重組領導層，CEO特里頓(Mark Tritton)將下台。該零售商財報顯示銷售額大幅下降，並且嚴重低於華爾街對獲利和營收的預期。該公司董事會獨立董事格佛(Sue Gove)將接任臨時CEO。她將專注於扭轉最近的業績，解決供應鏈和庫存問題，並加強公司的資產負債表。

美國首季GDP終值衰退1.6%

根據最新公布數據，因創紀錄的貿易逆差，美國經濟在第1季收縮1.6%，但由於國內需求強勁，情況十分矛盾。第三次GDP預估顯示，上季國內生產總值(GDP)折合年率下降1.6%，較上月報告的衰退1.5%有所修正。第4季經濟以強勁的6.9%的速度成長。

CEO 特斯拉 Snapchat

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