通過壓測後 銀行股利決策不一

摩根大通和花旗集團表示，越來越嚴格的資本要求迫使它們維持股利不變，但競爭對手卻宣布提高每季股利。

美國商銀將把當季股利提高5%至每股22分。摩根史坦利則將把派息率提高11%至每股77.5分。富國銀行將股利提高20%至每股30分。

高盛 股利漲幅最大，上漲25%至每股2.5元。分析師 上周看好高盛的業績，指稱其在聯準會(Fed)年度壓力測試中出人意料地勝出，因此將擁有更大的資本靈活性。

雖然參與壓測的所有34家銀行上周都通過考驗，但分析師們將注意力集中在包括摩根大通在內的美國幾家大型銀行上，宣稱壓力資本緩衝的意外增加將代表它們可能不得不保持股利不變、縮減甚至取消股票 回購。

摩根大通證實了分析師其中的一些擔憂，表示「未來資本的更高要求」是該公司將當季股利凍結在每股1元的原因。不久後，花旗集團也披露將其當季股利維持在51分。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示：「我們將繼續利用我們的資本投資和發展市場領先業務，支付能力所及的股利，我們將保留資本以充分滿足未來的監管要求。」他補充說，Fed的壓測顯示，在動盪時期，銀行業者可以成為「整體經濟的力量來源」。

但投資人最擔心的問題似乎沒有實現。摩根史坦利銀行業分析師葛拉塞克(Betsy Graseck)上周警告，摩根大通和花旗集團可能不得不完全放棄股票回購，以能從容維持在最新的資本要求水平之上。

摩根大通4月宣布一項全新的300億元股票回購方案，自5月1日開始執行。

在被問及回購是否仍然執行時，摩根大通發言人表示，該行「繼續獲得董事會回購授權」。