我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

通過壓測後 銀行股利決策不一

財經新聞組／綜合報導

摩根大通和花旗集團表示，越來越嚴格的資本要求迫使它們維持股利不變，但競爭對手卻宣布提高每季股利。

美國商銀將把當季股利提高5%至每股22分。摩根史坦利則將把派息率提高11%至每股77.5分。富國銀行將股利提高20%至每股30分。

高盛股利漲幅最大，上漲25%至每股2.5元。分析師上周看好高盛的業績，指稱其在聯準會(Fed)年度壓力測試中出人意料地勝出，因此將擁有更大的資本靈活性。

雖然參與壓測的所有34家銀行上周都通過考驗，但分析師們將注意力集中在包括摩根大通在內的美國幾家大型銀行上，宣稱壓力資本緩衝的意外增加將代表它們可能不得不保持股利不變、縮減甚至取消股票回購。

摩根大通證實了分析師其中的一些擔憂，表示「未來資本的更高要求」是該公司將當季股利凍結在每股1元的原因。不久後，花旗集團也披露將其當季股利維持在51分。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示：「我們將繼續利用我們的資本投資和發展市場領先業務，支付能力所及的股利，我們將保留資本以充分滿足未來的監管要求。」他補充說，Fed的壓測顯示，在動盪時期，銀行業者可以成為「整體經濟的力量來源」。

但投資人最擔心的問題似乎沒有實現。摩根史坦利銀行業分析師葛拉塞克(Betsy Graseck)上周警告，摩根大通和花旗集團可能不得不完全放棄股票回購，以能從容維持在最新的資本要求水平之上。

摩根大通4月宣布一項全新的300億元股票回購方案，自5月1日開始執行。

在被問及回購是否仍然執行時，摩根大通發言人表示，該行「繼續獲得董事會回購授權」。

分析師 股票 高盛

上一則

數據再現利空 股指由升轉跌

下一則

大摩：房貸利率達6% 房市難承受 購屋欲望降至40年新低

延伸閱讀

美股最錢線／高盛：別對零售股太樂觀

美股最錢線／高盛：別對零售股太樂觀
摩根大通：美股的壓力下半年可望緩解

摩根大通：美股的壓力下半年可望緩解
紐約雇主催員工回辦公室 困難重重

紐約雇主催員工回辦公室 困難重重
華爾街大佬不看好 經濟仍會軟著陸

華爾街大佬不看好 經濟仍會軟著陸

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元