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數據再現利空 股指由升轉跌

財經新聞組／綜合報導

由於未能保持從熊市低點反彈的動能，美股28日下跌，吐回早盤的漲幅。

藍籌股道瓊工業平均指數下跌491.27點或1.56%至3萬946.99點。史坦普500指數下跌78.56點或2.01%至3821.55點。那斯達克綜合指數表現落後，下跌343.01或2.98%至1萬1181.54點。

經濟諮商會的數據顯示，6月消費者信心指數從5月的103.2跌至98.7，低於《道瓊》估計的100。對未來12個月通膨預期為8%，為1987年8月以來的最高水平。

數據公布後，零售股下跌。Bath & Body Works下跌5.78%。勞氏下跌5.15%，家得寶和梅西百貨都下跌超過4%。SPDR史坦普零售ETF下跌3.7%。

即使第4財季獲利和銷售都超過華爾街的預期，運動服裝公司Nike仍下跌6.98%。

晶片股大幅下跌，Advanced Micro Devices下跌6.24%，輝達和Marvel分別下跌5.26%和4.89%。與此同時，在分析師預測蘋果將在2023年iPhone上使用其通訊晶片後，高通上漲3.48%。

中國28日放寬了入境旅客的新冠病毒限制，將抵達後的隔離時間縮短一半至7天，提振了旅遊和賭場股。永利度假村和拉斯維加斯金沙分別上漲3.15%和4.04%。

指數 晶片 道瓊

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