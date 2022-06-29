墮胎爭議當紅 避孕藥商飆漲

美國最高法院上周正式宣布推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的裁決，美國女性墮胎 權的話題近日引爆美國輿論。

由於市場對避孕藥需求的激增，迫使兩大連鎖藥房CVS和Rite Aid採取限購措施，暫時將每位顧客的購買量限制在3片。

而「羅訴韋德案」被推翻後，Evofem Biosciences、Agile Therapeutics和Dare Bioscience等小型護理保健個股股價表現不俗。

Evofem 27日暴漲187%至1.07元，最新市值為0.14億元，延續了上周最高法院裁決後的上漲走勢，3個交易日累計上漲約240%。28日收盤持平。

該公司的避孕凝膠Phexxi是FDA近30年來，首次批准的女性用非激素類避孕產品。相較於傳統的避孕手段，這種凝膠既不用定時口服，也不用強行調控女性激素來實現避孕，它主要通過調控pH值來實現避孕目的。

目前華爾街 共有4位分析師 追蹤該股，評級平均為「適度買入」，平均目標價為2.63元，較當前水平還有145%的上升空間。

Agile 28日收漲近90%至2.41元，市值為0.1億元，近3個交易日累計上漲近100%。該公司旗下產品處方避孕貼Twirla含有乙炔雌二醇和左炔諾孕酮，這些也是短效口服避孕藥中最常見的兩種激素成分。該藥品使用方法是每周在腹部、臀部或是軀幹上部貼上一片，繼而達到避孕效果。

在過去3個月內，僅有兩位分析師追蹤該股，平均目標價為60元。

Dare Biosciences 28日收跌近8%至1.27元，市值為1.07億元，近3個交易日累計上漲約4%。該公司與拜耳之前達成戰略合作，共同研發陰道環Ovaprene，這是一種研究性無激素月用陰道避孕產品。

目前有4位分析師追踪該股，平均評級為「買入」，平均目標價為4.75元，較當前水平存在244%的上升空間。