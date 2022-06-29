我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

墮胎爭議當紅 避孕藥商飆漲

財經新聞組／綜合報導

美國最高法院上周正式宣布推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的裁決，美國女性墮胎權的話題近日引爆美國輿論。

由於市場對避孕藥需求的激增，迫使兩大連鎖藥房CVS和Rite Aid採取限購措施，暫時將每位顧客的購買量限制在3片。

而「羅訴韋德案」被推翻後，Evofem Biosciences、Agile Therapeutics和Dare Bioscience等小型護理保健個股股價表現不俗。

Evofem 27日暴漲187%至1.07元，最新市值為0.14億元，延續了上周最高法院裁決後的上漲走勢，3個交易日累計上漲約240%。28日收盤持平。

該公司的避孕凝膠Phexxi是FDA近30年來，首次批准的女性用非激素類避孕產品。相較於傳統的避孕手段，這種凝膠既不用定時口服，也不用強行調控女性激素來實現避孕，它主要通過調控pH值來實現避孕目的。

目前華爾街共有4位分析師追蹤該股，評級平均為「適度買入」，平均目標價為2.63元，較當前水平還有145%的上升空間。

Agile 28日收漲近90%至2.41元，市值為0.1億元，近3個交易日累計上漲近100%。該公司旗下產品處方避孕貼Twirla含有乙炔雌二醇和左炔諾孕酮，這些也是短效口服避孕藥中最常見的兩種激素成分。該藥品使用方法是每周在腹部、臀部或是軀幹上部貼上一片，繼而達到避孕效果。

在過去3個月內，僅有兩位分析師追蹤該股，平均目標價為60元。

Dare Biosciences 28日收跌近8%至1.27元，市值為1.07億元，近3個交易日累計上漲約4%。該公司與拜耳之前達成戰略合作，共同研發陰道環Ovaprene，這是一種研究性無激素月用陰道避孕產品。

目前有4位分析師追踪該股，平均評級為「買入」，平均目標價為4.75元，較當前水平存在244%的上升空間。

分析師 華爾街 墮胎

上一則

財經簡訊

下一則

數據再現利空 股指由升轉跌

延伸閱讀

大法官艾里托「磨耐心」耗30年推翻羅訴韋德案

大法官艾里托「磨耐心」耗30年推翻羅訴韋德案
華郵：拜登可採「6行動」協助擴大墮胎權

華郵：拜登可採「6行動」協助擴大墮胎權
首席大法官羅伯茲「成孤鳥」不挺保守派也非自由派

首席大法官羅伯茲「成孤鳥」不挺保守派也非自由派
加州墮胎權入憲修正案 11月票決 共和黨人批「內容過於廣泛」

加州墮胎權入憲修正案 11月票決 共和黨人批「內容過於廣泛」

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元