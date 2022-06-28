美西碼頭工人合約將到期 勞資雙方表明不會罷工或停工

美國西岸兩萬多名碼頭工人的現行合約即將在月底到期，但勞資雙方至今尚未達成新協議。 外界擔心屆時將上演罷工或停工戲碼，但代表勞方的ILWU已明確表示，想讓工人在合約到期後繼續工作。 路透

國際碼頭和倉儲工會（ILWU）與太平洋海事協會（PMA）經歷逾六周的閉門會談後，22,000名美國西岸碼頭工人的現行合約即將在本周到期，但勞資雙方顯然尚未達成新協議。

根據世界社會主義網站（WSWS）報導，美西碼頭工人現行的合約將於6月30日午夜到期，然而代表勞方的ILWU已明確表示，想讓工人在合約到期後繼續工作，這使得「沒有合約就不上工」的原則形同虛設。ILWU一直在與PMA和拜登 政府洽談，以確保港口維持開放和貨物流通，即使沒有達成新的勞資協議。

拜登政府和整個美國企業界深感憂慮，擔心罷工 不僅破壞脆弱的供應鏈，還會使美國大部分經濟陷入停頓，甚至將對全國各地的勞工 產生激勵作用，因為美國勞工正在與不斷上升的生活成本奮戰。拜登指派的港口特使工作小組的成員直白表示，「今年不會容忍怠工或雇主停止營運」。

報導並指出，ILWU曾在5月要求暫停談判，顯示PMA採取強硬立場，要求勞方在自動化、工時和其他領域做出全面讓步；但工會方面根本不願發起罷工授權投票。事實上，ILWU在兩周前與PMA的聯合聲明中宣布，該組織無意準備發動罷工。

這項聲明並指出，儘管ILWU和PMA「不可能在現行協議於7 月1日到期之前達成協議」，但「（勞資）雙方皆未準備罷工或停止營運，與新聞報導的臆測不相吻合」。