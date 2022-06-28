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華爾街銀行 下半年掀裁員潮

財經新聞組／綜合報導
華爾街銀行業者即將迎來裁員潮。（路透）
華爾街銀行業者即將迎來裁員潮。（路透）

不到6個月前，華爾街大型銀行靠著歷史性的併購和IPO榮景而大賺鈔票。但一系列因素給市場蒙上陰影，並導致今年大多數交易類別暴跌，即將出現2019年以來首次全面裁員

這種轉變說明了華爾街諮詢工作的盛衰兩極化。當聯準會(Fed)在新冠疫情開始時釋出數兆美元支持市場，企業陷入人手不足的境地。隨之而來的公開上市等資本市場活動的激增，導致華爾街獵頭也出現牛市。

招聘公司DMC Partners負責人麥考馬克(David McCormack)表示：「我看不出下半年銀行不執行RIF的可能。」「RIF」是個產業術語，意思是「降低員工數」(Reduction In Force)或裁員。

由於金融資產急劇下跌、烏克蘭戰爭造成的不確定性以及各國央行為對抗通膨而採取的措施，金融業正步入傳統上較為遲緩的夏季月份。

根據Dealogic數據，美國IPO交易量較去年同期大減驚人的91%。公司不願意或無法發行股票或債券，導致股票和債務資本市場收入急劇下降，尤其是在高收益領域，交易量下降75%。企業收購案也減少，導致今年以來交易量下降了30%。

在疫情期間，銀行暫停裁員，因為始終找不到足夠的員工來填補空缺，但現在「人滿為患，甚至可能粥少僧多」。

數字也能證明這一點。例如，從2020年初到今年第1季，摩根大通在其企業和投資銀行淨增了8000個職位。按收入計算，這家華爾街最大銀行現在擁有6萬8292名員工，較疫情開始時增加了13%。

過去兩年，高盛員工總數增加了17%，達到4萬5100人。摩根史坦利的員工數躍增26%至7萬6541人，其中包括兩次大型收購的影響。

一如部分高管的預期，投資銀行業務收入可能會大致回落到疫情前水平。但自2020 年以來，所有主要公司的員工人數都增加超過10%，導致成本基礎膨脹。

麥考馬克說，「當銀行遇到收入問題時，它們只有一種應對方式。」「那就是削減成本。」

這位招聘業者表示，他預計投資銀行最快將在第2季業績公布後的7月裁員5%至8%。他說，分析師可能會向銀行管理層施壓以應對不斷變化的環境。

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