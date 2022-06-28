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估值過高 中小生技公司失寵

財經新聞組／綜合報導

因股價下跌而蒙受損失的生技投資人，現在將注意力集中在那些藥物接近上市的公司，而不是那些還處在開發初期階段的業者。

業內人士指出，該行業去年經歷巨額融資，但因估值暴跌和缺乏大宗交易而讓人感到不安，而大宗交易通常是中小型生技公司的主要生命線。

基金經理人、分析師和業內人士表示，對尋求上市的生技公司的興趣現在主要集中在那些擁有已在進行臨床試驗候選藥物的公司。

分析首次公開募股(IPO)的研究公司Renaissance Capital資深數據分析師史匹爾(Avery Spear)表示：「投資人變得越來越挑剔，對於生技公司而言，尋求上市充滿了挑戰性。」

去年在美上市的102家生技公司中，目前只有5家交易價格高於IPO價格。

Silicon Valley Bank醫療保健業務總經理諾里斯(Jonathan Norris)表示，在私募市場，早期資金正在流向那些領先實驗藥物已經進入人體試驗的公司。

2021年創紀錄的生技資金幫助了許多公司，甚至是那些沒有臨床候選藥物的公司，以飆升的估值上市。

投資研究公司Third Bridge全球醫療保健負責人布朗(Lee Brown)表示：「中小型生技公司的估值高得驚人，因此參與投資的人都因而受挫。」

Refinitiv數據顯示，那斯達克生技指數今年來下跌18.6%，成份股中有近三分之一的企業估值為負值。

這是由於缺乏重大的醫療保健交易以及監管審查，包括將更多的反壟斷重點放在製藥公司的併購上，以此作為遏制藥價上漲的手段。

布朗說，「併購活動讓人們對參與中小型生技股感到興奮，因為他們都想賭一把。」

投資 分析師 那斯達克

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