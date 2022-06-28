上周剛大漲 股指再走低

在上周以大幅反彈結束今年來的大幅下跌後，美股27日走低。華爾街即將結束幾十年來最糟的上半年走勢。

道瓊工業平均指數 下跌62.42點或0.2%至3萬1438.26點。史坦普500指數下跌11.63點或0.3%至3900.11。那斯達克綜合指數下跌83.07點或0.72%至1萬1524.55點。

股指難以守住升勢，因為投資 人一直評估是否已經觸底，或者是否從超賣狀態短暫反彈。隨著投資人在季末新平衡持股，本周股指可能會在短期內繼續獲得提振。

隨著10年期美國國債殖利率 攀升，科技股和消費股拖累股指。遊戲個股Electronic Arts和Take-Two Interactive分別下跌3.53%和3.3%。百思買也下跌3.41%。

Etsy是史指跌幅最大的股票，在Needham降評後下跌3.55%。在表示將接受Frontier Group的最新收購要約後，Spirit Airlines大跌8.12%。

能源類股上揚2.8%，Valero和Devon分別上漲8%和7.42%。馬拉松石油上揚4.95%。

在表示錯對Omicron的新冠加強劑對該變種病毒產生改善的免疫反應後，製藥商BioNTech也上漲7.21%。

自6月中旬觸及熊市低點以來，史指上漲逾7%，但仍較歷史高點下跌19%，較年初以來下跌18%。