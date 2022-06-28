美股最錢線／高盛：別對零售股太樂觀

華爾街可能對零售商 的財測過於樂觀，因為消費者正與衰退和通膨雙重擔憂利空抗衡。

正如高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)在最新報告中所稱，目前普遍預計2023年消費性非必需品產業的銷售額成長10%，獲利成長24%。

但由亞馬遜和目標百貨 (Target)年初至今獲利預測分別調降33%和19%來看，其數字可能反而正是第2季財報季零售業 的「領先指標」。

柯斯汀指出，「總體而言，消費性非必需品產業的銷售和獲利預期似乎過於樂觀，尤其是在經濟走向衰退的情況下。」「在過去6次經濟衰退中，消費性非必需品產業的獲利從高點到低點平均下降了44%。」

零售商面臨的挑戰越來越大，從加油站5美元的汽油到關鍵的返校季和假日購物季之前不斷加劇的經濟衰退擔憂。

密西根大學6月消費者信心指數創歷史新低；蓋洛普的一項最新調查發現，消費者信心處於經濟大衰退以來的最差水平。

與此同時，將星巴克和Nike等消費性非必需品零售商視為最大持股的消費性非必需品特選產業SPDR基金，也一直徘徊在52周低點附近，因交易員開始對獲利放緩進行定價。

富國銀行分析師法登(Zachary Fadem)表示：「隨著下半年到來，整體零售業的警示燈繼續閃爍。通貨膨脹正在加速，房貸利率今年來上揚300個基點，消費者支出和儲蓄正在『轉趨正常化』、重回疫情前模式。」

他建議避開Bed Bath & Beyond、百思買和Wayfair。