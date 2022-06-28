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財經簡訊

財經新聞組／整理

麥當勞國際總裁接財務長

麥當勞國際業務總裁博登(Ian Borden)將接任財務長，現任財務負責人奧贊(Kevin Ozan)將轉調至負責領導該公司的戰略計畫。博登在麥當勞服務30年，曾擔任多個資深財務職務，負責監督麥當勞在亞太、中東和非洲的業務，還曾擔任麥當勞烏克蘭的總經理。任命案將於9月1日生效。

5月耐久財訂單上揚0.7%

商務部表示，5月耐久財訂單量上揚0.7%，超越預期；前月數字修正為成長0.4%。這些數字未經通貨膨脹調整。不包括飛機和軍事設備的核心資本財訂單在4月上漲0.3%後，5月上漲0.5%。訂單的全面回升代表5月資本投資堅挺，即使利率上升和對經濟的擔憂加劇。

瑞穗降電動車預期交車數

考慮到供應鏈限制等因素，瑞穗證券分析師拉凱許(Vijay Rakesh)調降特斯拉、Rivian以及蔚來三家電動車企業的2022年交車數和營收預測及目標價。他表示，半導體等關鍵零件的整體供應鏈問題正在打擊所有電動車製造商，並促使市場對這個行業做出更謹慎的預估。

奇異CEO兼掌航空部門

奇異電氣CEO卡爾普(Larry Culp)將擴大其職務範圍，負起領導航空部門的責任，原航空部門主管史萊特里(John Slattery)將成為商務長。卡爾普將繼續擔任這家美國企業集團的董事長。該公司去年宣布將分拆為三個獨立公司，分別專注於航空、醫療保健和能源。

Frontier提高併Spirit報價

Frontier Airlines決定提高與廉航公司Spirit合併的提議，距Spirit股東將於30日對該交易進行投票不到一周。最新報價為每股4.13元，比Frontier最初的現金和股票報價高出2元。還將擬議的反向分手費增加1億元至3.5億元，以防該交易未獲得監管機構的批准。

利率跌 成屋銷售中止連6跌

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，衡量已簽銷售合約的5月成屋銷售量略有上升，較4月成長0.7%。打破連續6個月的需求下降趨勢。但仍較2021年5月低13.6%。自今年年初以來，買家一直面對不斷上漲的房貸利率，但5月利率也的確略有回落，這可能是銷售成長的原因。

麥當勞 利率 電動車

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