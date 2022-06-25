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市場超賣… 投資「再平衡」 下周美股可望走升7%

財經新聞組／綜合報導
美股上半年走勢為1970年來最糟。（歐新社）
美股上半年走勢為1970年來最糟。（歐新社）

股市未來一周將以幾十年來最糟的上半年告終，為夏季的不確定性和波動性奠定基礎。

但短期內，策略師看到市場超賣出現正面走勢跡象，並表示本季結束前可能是快速上漲的時機。在本月最後一個交易日之前，許多投資組合經理人將調整投資或重新平衡以彌補其持股和債券價值的變化。

摩根大通分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為，光是再平衡，未來一周美股就可能飆升7%。隨著史坦普500指數第2季和今年以來累計下跌超過14%和17.6%，投資經理人將被迫加碼股票以恢復資產配置水平。

他說，最近的再平衡對股票來說是正面的。例如，在接近第1季結束時，美股下跌約10%，而在進入季底最後一周時出現7%的明顯反彈。同樣的情形也現在較小的5月再平衡中，當時美股在下跌約10%後在當月底上漲約7%。

柯蘭諾維奇指出，「這發生在流動性低的時期。最重要的是，市場處於超賣狀態，現金餘額處於創紀錄水平，最近的市場放空達到2008年以來的最高水平。」

但在反彈之後，某些策略師已經開始展望第3季的震盪。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「歷史上第3季和第2季在過去16季總統周期中表現最糟。」「一旦與期中選舉相關的不確定性結束，在第3季結束後，第4季以及接下來兩季在16季總統周期中表現最好。」

根據CFRA的數據，繼第2季平均下跌1.9%之後，史指在總統任期第二年第3季平均下跌0.5%。溯自二戰的數據顯示，第4季平均反彈率為6.4%。

史托佛表示，目前市場可能會在財報季開始前走高，「如果歷史重演，從時間角度來看，將會出現可交易的反彈。」但他補充說，這可能會在本季稍晚時出現大洗牌，最終可能會導致下跌。

如果第2季以當前水平結束，這將是1970年以來表現最差的上半年。但史托佛指出，糟糕的上半年並不一定意味著糟糕的一年，「自1929年以來表現最差的前5個上半年，到了下半年全部都走高，平均上漲23.7%；接下來5年中有4年下跌，平均下跌7.8%。」

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