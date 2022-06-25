市場超賣… 投資「再平衡」 下周美股可望走升7%

美股上半年走勢為1970年來最糟。（歐新社）

股市未來一周將以幾十年來最糟的上半年告終，為夏季的不確定性和波動性奠定基礎。

但短期內，策略師看到市場超賣出現正面走勢跡象，並表示本季結束前可能是快速上漲的時機。在本月最後一個交易日之前，許多投資 組合經理人將調整投資或重新平衡以彌補其持股和債券價值的變化。

摩根大通分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為，光是再平衡，未來一周美股 就可能飆升7%。隨著史坦普500指數第2季和今年以來累計下跌超過14%和17.6%，投資經理人將被迫加碼股票 以恢復資產配置水平。

他說，最近的再平衡對股票來說是正面的。例如，在接近第1季結束時，美股下跌約10%，而在進入季底最後一周時出現7%的明顯反彈。同樣的情形也現在較小的5月再平衡中，當時美股在下跌約10%後在當月底上漲約7%。

柯蘭諾維奇指出，「這發生在流動性低的時期。最重要的是，市場處於超賣狀態，現金餘額處於創紀錄水平，最近的市場放空達到2008年以來的最高水平。」

但在反彈之後，某些策略師已經開始展望第3季的震盪。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「歷史上第3季和第2季在過去16季總統周期中表現最糟。」「一旦與期中選舉相關的不確定性結束，在第3季結束後，第4季以及接下來兩季在16季總統周期中表現最好。」

根據CFRA的數據，繼第2季平均下跌1.9%之後，史指在總統任期第二年第3季平均下跌0.5%。溯自二戰的數據顯示，第4季平均反彈率為6.4%。

史托佛表示，目前市場可能會在財報季開始前走高，「如果歷史重演，從時間角度來看，將會出現可交易的反彈。」但他補充說，這可能會在本季稍晚時出現大洗牌，最終可能會導致下跌。

如果第2季以當前水平結束，這將是1970年以來表現最差的上半年。但史托佛指出，糟糕的上半年並不一定意味著糟糕的一年，「自1929年以來表現最差的前5個上半年，到了下半年全部都走高，平均上漲23.7%；接下來5年中有4年下跌，平均下跌7.8%。」