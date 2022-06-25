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擔憂經濟衰退 現金為王

財經新聞組／綜合報導

全球股票型基金出現9周以來最大資金外流，因投資人擔心美國經濟可能走向衰退而大量改持現金。

美國商銀引用EPFR Global的數據指出，截至6月22日當周，約有168億元撤離全球股票型基金，美股7周來首次出現資金淨流出，規模達到174億元。數據顯示，債券贖回規模為235億元，投資人將其中108億元轉為現金，6億元轉為黃金。

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)在報告中寫道，美國商銀傳統的多空指標仍處於「極度看跌」水平，這也正是買入股票的訊號。

他指出，今年以來投資人買入1950億元的股票，賣出1930億元的債券，說明真正「棄械投降」的不是美股而是債市。

美股上周跌入熊市後，一直難以明顯反彈。史坦普500指數指數仍在邁向1970年以來最糟糕的上半年表現。聯準會(Fed)主席鮑爾本周承認，經濟軟著陸「非常具有挑戰性」。

但雖然遭到拋售，但策略師們普遍認為美股尚未見底。哈奈特在上周的報告中表示，根據過去的熊市表現，當前史指的熊市將在10月結束，會跌至3000點，比當前水平再低21%。

摩根史坦利策略師威爾森(Michael J．Wilson)也同樣認為，史指將降至3000點，以充分反映經濟萎縮的規模。

從交易標的來看，美國小型股和大型股資金外流明顯。依產業類股來看，材料和能源的贖回規模最大。科技、通訊服務和房地產類股反而呈現資金流入。

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