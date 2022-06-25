Netflix 裁員300人 占總數3%

Netflix將全公司裁員約300名員工，約占總員工數的3%。大約一個月前，這家串流媒體公司在10年來首次出現用戶流失後， 裁減了約150個職位。Netflix發表聲明表示，「雖然我們繼續對業務進行大量投資 ，但必須同步進行這些調整，以便成本能配合營收成長放緩。」

Polestar經由SPAC掛牌上市

Polestar股票24日以股票代碼「PSNY」掛牌交易，成為最新一家透過與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市的電動車製造商。該公司將利用交易中籌集的約8.5億元資金製造新車，並最終實現3年內獲利的計畫提供資金。Polestar原是2017年瑞典沃爾沃汽車和中國汽車巨頭吉利的合資企業。

布拉德：Fed應大膽升息抗通膨

聖路易斯聯邦儲備銀行(Fed)行長布拉德(James Bullard)表示，Fed必須在提高利率遏制通膨方面採取大膽行動，以防通膨預期升得更高、變得根深柢固。布拉德也表示，他個人希望在今年底前將聯邦基金利率提高到3.5%，因此支持提前採取緊縮政策來應對物價上漲。

Zendesk被102億元收購下市

軟體服務商Zendesk Inc.宣布已達成最終協議，將被全球領先投資公司Permira和Hellman & Friedman LLC領導的投資集團以全現金交易方式收購下市，金額約102億元。根據收購協議，Zendesk股東每股將獲得77.5元，較23日收盤價溢價約34%。

瑞士信貸調降特斯拉 目標價

瑞士信貸分析師李維(Dan Levy)表示，在微調第2季「交車數預期下滑、相關獲利影響，以及預期比特幣貶值」後，將特斯拉目標價從1150元調降至1000元，但因「長期基本面完好無損」，維持「跑贏大盤」評級不變。他估計特斯拉第2季交車數為28萬輛，低於前季的32萬輛。

聯航機師獲加薪14% 8周產假

聯合航空機師工會已批准一項暫定協議，加薪幅度超過14%，成為第一家在新冠疫情中達成勞資協議的美國主要航空公司，並為同行其他航空公司樹立標杆。根據協議，機師將在18個月內獲得超過14.5%的加薪。這份為期2年的協議還包括8周的帶薪產假，為航空公司機師首見的福利。