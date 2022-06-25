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分析師：科技股大跌反而是好事

財經新聞組／綜合報導

在利率上升和通脹飆升的情況下，美股殘酷的2022年走勢對於科技型成長類股來說尤其艱難，但這對於長期投資人來說可能是一個機會。

Jefferies股票研究分析師西爾(Brent Thill)指出，「我們在科技股中看到的每一次反彈，都在較低的低點遭遇更強勁的拋售。」「現在感覺非常、非常糟，這反而是個很好的跡象。」

他補充說，對於設定投資3至5年期限的投資人來說，現在是承接科技股「非常好的機會」。

西爾解釋，「好好思考一下，通常最佳的買進時機是投資情緒最糟的時候，然後在情緒變好之後賣出。而當今正是這樣一個時刻，每個人都在說科技有多邪惡、有多糟糕，每個人都在避開它。」

許多投資人紛紛湧向能源類股。但一旦交易熱度開始降溫，他補充說，這將是資金重回科技類股的「另一個關鍵」。

他說，「我們每個客戶都轉進衰退投資組合，持有能源、一元店、可口可樂、百事可樂、麥當勞；但到了某個時候，這種交易會逆轉。」

西爾還強調，汽油和食品的高成本正在導致「大量消費者縮手」，這意味著大型零售商沃爾瑪(Walmart)和目標百貨(Target)正感受到購物者對可自由支配支出的偏好轉移的壓力。

問題是：這種弱勢會蔓延到企業公司嗎？

微軟最近調降了對第4季獲利和營收的預期，西爾認為短期內可能會出現這種情況。

他說，「微軟並沒有說基本面很糟糕，但我們擔心他們可能會強調：『匯率變得更加不利，讓基本業務也變得更加困難』。」「所以每個人都很擔心，這會在7月公布6月當季財報時衍生很多擔憂。」

投資 微軟 可口可樂

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