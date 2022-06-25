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道指飆823點 史指漲逾3%

記者張大仁／綜合報導

道瓊工業平均指數大漲逾800點，從上周熊市的低點反彈，在6月首度全周全面上揚。

道指上漲823.32點或2.68%至3萬1500.68點，在收盤前最後一個小時加速上漲。史坦普500指數上漲116.01點或3.06%至3911.74點。那納斯達克綜合指數上漲375.43點或3.34%至1萬1607.62點。所有三個主要平均線都結束連續3周的跌勢。

主要股指本周大幅反彈。史指本周上漲6.5%，那指上漲7.5%，道指上漲5.4%。

根據密西根大學發布的最新調查顯示，6月消費者信心指數創下50年歷史新低。雖然從表面上看對市場不利，但投資人看中報告中的一個數據，顯示消費者對未來12個月的通膨預期回落至5.3%；低於初值5.4%，這對影響Fed採取更積極的升息至關重要。

漲勢是全面性的，史指500支成份股有493支走升，所有11個類股都上揚。

郵輪公司股票領漲史指。嘉年華上漲12.44%。皇家加勒比集團大漲15.77%。挪威郵輪控股公司上漲15.36%。

在Fed公布年度「壓力測試」結果後，金融股是表現最好的類股。富國銀行上漲7.55%。 Capital One上漲5.64%。

在企業方面，聯邦快遞第4季財報喜憂參半，但仍飆升7.16%。

指數 郵輪 皇家

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