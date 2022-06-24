緩解壅塞 聯航砍紐瓦克航班

聯航削減14%紐瓦克機場國內線航班。（路透）

聯合航空(United Airlines Holdings)在航班一連幾周被迫延誤、取消後，決定削減紐瓦克國際機場 (Newark Liberty International Airport)班次，以緩解機場壅塞、順利運作。

聯航7月1日起每天約減少50架國內班次，占紐瓦克航班的12%；國際航班不受影響。

由於空中交通管理、跑道工程和航站樓建設等人員短缺，導致登機口可用空間減少，聯航曾請求聯邦航空管理局(The Federal Aviation Administration ,FAA)批准該公司減少紐瓦克航班，

聯航營運長羅伊特曼(Jon Roitman)23日在備忘錄中寫道，削減航班應有助於減少延誤、順利運作，對聯航以及飛越紐瓦克機場 的其他航空公司航班都有利。

近幾周夏季旅遊旺季步步逼近，航班延誤、取消格外令人沮喪，各大機場的雷暴擾亂飛航計畫。此外，各航空業者一直奮力增補人員以滿足激增的需求，壓力雪上加霜。

經過調整，羅伊特曼說，聯航在紐瓦克機場的人員配置不成問題，備有足夠飛機、飛行員和其他員工，並已制訂可靠的飛行班表。

FAA上周致函聯航指稱，紐瓦克機場工程造成持續而不尋常的情況，已非任何航空公司可控制； FAA承認，空中交通管制人員配備不足有時帶來挑戰。

紐瓦克機場向來擁擠，經常延誤，近幾周，聯航與Spirit Airlines等競爭對手發生爭執，對於誰該為機場的麻煩現況負責議論不休。聯航認為，其他航空公司在紐瓦克增加太多航班，毫不考慮對整體機場的影響，已要求FAA研究這個問題；Spirit曾表示，聯航試圖逼走對手。

雖然聯航聲稱未因飛行員人員短缺而削減紐瓦克航班，但飛行員短缺確實導致小城市航班減少。