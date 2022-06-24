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分析師：沃爾瑪通膨壓力大

財經新聞組／綜合報導

沃爾瑪美國CEO佛納(John Furner)本周出席年度Jefferies Nantucket消費者大會並發表談話。分析師指出，很明顯，通貨膨脹仍對這家零售巨頭及其客戶帶來壓力。

Jefferies分析師維辛克(Stephanie Wissink)在最新報告中表示：「他的談話內容與最近的財報一致：消費者出現輪換和支出變化，同時強調令人鼓舞的市占率提高和爭取到新客戶。」「對我們來說，服裝是沃爾瑪對燃料最敏感的類別，因為當汽油價格飆升時，它會首先被削減。一般商品的壓力持續存在，尤其是在食品、燃料、租金和公用事業的核心通膨影響家庭支出的情況下。」

此外，為了應對沃爾瑪自身在勞動力、運輸及其龐大供應鏈方面所經歷的通貨膨脹，該公司是那些將價格上漲轉嫁給消費者的零售商之一。

維辛克指出，「該公司管理層重申，正在透過高速消耗品類別的即時定價，維持價格差距和低價領先地位。」「非消耗品的通貨膨脹仍對該公司造成影響」。

該分析師維持對沃爾瑪股票的買入評級，目標價155元。

在目標百貨(Target)CEO康奈爾(Brian Cornell)本周發表同樣的謹慎評論後，佛納就消費者需求發表了他的看法，點名由於供應鏈通貨膨脹拖累獲利，在5月公布第1季財報時，獲利出人意料地下跌。

當時，該公司將全年銷售成長預期從3%調升至4%。但通膨壓力和解決庫存過剩的時間似乎比預期的要長，削弱了沃爾瑪的獲利前景。該公司預計今年每股獲利將下降1%，而之前的預期為成長中個位數百分比。

前沃爾瑪財務長比格斯(Brett Biggs)表示，「我們現在看到美國正在發生的一切事情。」

沃爾瑪的股票繼續反映出投資人對消費者支出回落導致潛在衰退的擔憂，今年來已下跌16.5%，而道指則是下跌15.5%。

沃爾瑪 通貨膨脹 分析師

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