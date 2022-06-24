債券殖利率降 股指相對回升

由於債券殖利率 下滑，股指尾盤走升，華爾街繼續評估衰退風險。

道瓊工業平均指數 上漲194.23點或0.64%至3萬677.36點。史坦普500指數上漲35.84點或0.95%至3795.73點。那斯達克綜合指數上揚179.11點或1.62%至1萬1232.19點。

隨著市場參與者繼續考慮經濟下滑的可能性，以及10年期美國國債殖利率跌至大約2周以來最低水平，以科技股為主的那指超過其他平均股指。殖利率與價格成反比。

在大盤指數中，消費性必需品、公用事業、房地產和醫療保健股等更具防禦性的股票 表現優異，平均上漲約2%。消費性必需品股票如Clorox上漲6.06%。

房屋建商也提振了消費周期股，如Lennar和D.R. Horton分別上漲4.51% 和5.13%。

由於油價受到打擊，能源成史指表現最差的類股。斯倫貝謝(Schlumberger)下跌6.77%。Valero Energy和Phillips 66分別下跌7.5%和6.78%。

航空股方面，聯合航空下跌2.48%，因為它削減了從紐瓦克起飛的航班12%。美國航空因放棄對美國4個小城市的服務，下跌0.92%。

股票試圖從近期的熊市低點反彈。本周主要平均指數將上漲，道指上漲2.6%，史指上漲3.3%，那指上漲4%。