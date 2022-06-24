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美股最錢線／若重現滯漲 史指恐再跌33%

財經新聞組／綜合報導

因為市場普遍預計聯準會(Fed)仍將繼續激進升息，以抑制持續高漲的通膨，同時還擔憂過度升息可能會引發美國經濟衰退。

在這種悲觀的氛圍中，分析師指出，史指可能創下史上最差的上半年表現。

無獨有偶，法國興業銀行美國股票主管卡布拉(Manish Kabra)在最新報告中警告，美股熊市可能還會持續更長的時間：「今年以來，美股投資人一直保持著去風險、重防禦和降估值的心態，因為在當前整體經濟低迷的環境下，Fed採取激進的升息行動會造成附帶損害，這也是促使我們對消費股、金融股和小型股持看跌立場的原因。」

他說，「如果Fed未能控制物價，那麼經濟將陷入1970年代的那種滯脹情景，並且可能會推動史坦普500指數從目前的水平再下跌33%至2525點。」

在以往傳統的經濟衰退案例中，史指的平均跌幅為33%，但是法國興業銀行的報告顯示：目前史指24%的跌幅代表已經反映72%的平均衰退機率；當回到3200點，史指就將完全反映典型的衰退。

報告指出，「我們仍預計史指的合理價位在3850點，到2024年將達到5000點，屆時通膨衝擊應該已經緩和，Fed可能已經結束升息，甚至可能已經展開降息周期，10年期美債殖利率將再次接近2%。」

特別值得注意的是，卡布拉認為，在Fed堅決對抗通膨所引發的骨牌效應中，下一個倒下的可能是住房和信貸市場。

他表示，目前來看，美國零售汽油價格已觸及歷史高位，房貸利率也已經飆升至2008年以來的最高水平。與此同時，過去4季美國實際工資是負成長；在這樣的環境下，美國消費者仍要忍受物價上漲的壓力。

他說：「我們不看好美國消費者，並認為在明年夏季之前，實際工資也不太可能轉為正成長。」

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