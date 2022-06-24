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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

財經簡訊

財經新聞組／整理

機師缺 美航停飛4城市航線

美國航空計畫勞動節過後的9月7日起停飛美國4個城市，包括愛阿華州迪比克(Dubuque)、俄亥俄州托萊多(Toledo)、紐約州伊斯利普(Islip)和伊薩卡(Ithaca)。總部位於沃斯堡的美國航空將服務削減歸咎於地區機師短缺。除美航外、聯合航空和達美航空也因相同理由縮減較小城市的服務。

國會扯後腿 英特爾新廠受阻

英特爾發布聲明表示，目前正於俄亥俄州哥倫布市以外建設的大型晶片工廠可能會縮小規模或延後興建，具體進度將取決於國會對CHIPS法案的處理方式。該廠於1月宣布興建，為多年來美國半導體製造業最重大的建案。英特爾估計該廠成本可能高達1000億元，並承諾初始投資200億元。

匯損大 埃森哲營收難達標

IT服務公司埃森哲(Accenture Plc)預測第4季營收低於預期，因高通膨和美元走強將重擊其海外收益。強勢的聯準會(Fed)和加劇的地緣政治緊張局勢，在過去一年推動美元兌一籃子貨幣上漲，侵蝕具龐大國際業務的企業獲利；而埃森哲有半數以上營收來自美國以外。

達頓餐廳上季業績超越預期

雖然高通膨對其獲利造成壓力，但達頓餐廳(Darden Restaurants)上季獲利和營收超出分析師預期。但面對更高的成本和其他經濟不確定性，這家Olive Garden的母公司對2023財年發布了喜憂參半的預測。上季每股淨利2.24元，高於預期的2.21元；營收26億元，高於預期的25.4億元。

Nike宣布完全退出俄羅斯

美國運動服裝製造商Nike宣布，在暫停俄羅斯業務3個月後，將全面退出該國。Nike在3月3日宣布暫停俄羅斯所有Nike擁有和經營的店面的營運，以回應莫斯科在烏克蘭的行動；並補充說，那些仍在營業的商店將由獨立合作夥伴經營。

亞馬遜在西雅圖蓋平價房

亞馬遜將向少數族裔領導的組織提供2300萬元，在西雅圖建造和維護超過568套經濟適用房，以緩解當地住房危機。2021年成立的亞馬遜住房股票基金(Amazon Housing Equity Fund)將協助收入占該地區收入中位數30%至80%的家庭，將支持這項投資。

營收 俄亥俄州 亞馬遜

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