德銀、花旗：全球經濟衰退機率50%

華爾街投行評估衰退機率已近半。（路透）

華爾街 日益高漲的經濟衰退風險呼聲，慢慢開始變得像在大型銀行工作的許多人所穿的Gucci樂福鞋和Louboutin高跟鞋一樣司空見慣。

德意志銀行CEO休因(Christian Sewing)警告，隨著各國央行 加緊遏制通膨，全球經濟可能走向衰退。與他一樣，越來越多企業高管和決策者對經濟前景持悲觀態度。

他在法蘭克福的金融未來峰會上表示，全球經濟正在承受多重壓力，從供應鏈問題到食品價格上漲，特別是最貧窮國家的食品價格上漲，「至少我認為有50%的全球經濟衰退可能性。」在美國和歐洲，「2023年下半年經濟衰退、利率 同時上升的可能性，顯然高於在烏克蘭戰爭爆發前的預測。」

花旗集團備受崇敬的首席全球經濟學家席茲(Nathan Sheets)在給客戶的最新報告中，也將經濟衰退的可能性定在50%。與華爾街的同行類似，席茲認為聯準會(Fed)升息和高通膨的完美風暴，正日益對消費者支出和經濟產出構成壓力。

他在報告中寫道，「全球經濟繼續受到嚴重供應衝擊的影響，這些衝擊正在推高通膨並壓低成長。」「但最近另外兩個因素突然出現：各國央行正在以越來越大的力道提高政策利率以對抗通膨，以及全球消費者對商品的需求似乎正在減弱。」

他預估今年的GDP成長率為2.3%，比之前預測下降了0.3個百分點；並預計2023年GDP成長率僅有1.7%，而之前的預期為2.1%。

席茲指出，「我們的結論是，各國央行在努力控制通膨時面臨著艱鉅的挑戰。」「歷史經驗證明，通貨緊縮通常會拖累成長。我們認為衰退的總機率現在接近50%。各國央行可能在各自預測中推動經濟軟著陸，但這將需要供應衝擊消退和需求保持韌性。」