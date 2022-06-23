維繫升勢不成 股指小幅走跌

投資人試圖收復今年部分跌幅，股市在前一交易日的強勁上漲後震盪走跌。交易員還評估了聯準會(Fed)主席鮑爾 的言論，他重申了Fed對抗通膨的立場。

史坦普500指數 下跌4.9點或0.13%至3759.89點。道瓊工業平均指數下跌47.12點或0.15%至3萬483.13點。那斯達克綜合指數下跌16.55點或0.15%至1萬1053.08點。

Fed主席鮑爾22日淡化了對經濟衰退的擔憂，並告訴國會，Fed有「決心」控制已飆升至40年高點的通膨，「在Fed，我們理解高通膨造成的困難。」他對參議院銀行委員會說：「我們堅定地致力於讓通膨回落，我們正在迅速採取行動。」

鮑爾補充說，Fed將堅持到底，直到「令人信服的證據證明通膨正在下降」。他還表示，在不出現衰退的情況下實現經濟軟著陸已經「更具挑戰性」。

其他方面，由於擔心經濟放緩將損害燃料需求，油價下跌，能源股受到打擊，在史指中表現最差，下跌4.2%。

馬拉松石油 (Marathon Oil)和康菲石油(ConocoPhillips)分別下跌7.23%和6.27%。西方石油(Occidental Petroleum)和埃克森美孚分別下跌3.63%和3.96%。