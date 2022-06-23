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美股最錢線／尼古丁設限 菸業恐受創

財經新聞組／綜合報導

美國政府本周將公布一項最新的行業政策，要求菸草生產商大幅降低在美國市場銷售產品中的尼古丁含量。

根據美國食品藥品管理局(FDA)的說法，被拜登政府盯上的尼古丁，本身並不是造成肺癌或者心臟病的原因。但是由於人類對尼古丁會產生成癮性，所以會導致菸民增加對其他致癌物質的攝入。

在談到監管進展時，美國商銀表示，制訂規則過程需要一段時間才能走完FDA和白宮的體系。FDA 21日宣布的這項計畫可能在幾年內不會生效。

美國商銀指出，FDA首先必須公佈一項草案，然後徵求公眾意見，之後再公布最終版本。然後，菸草公司可能會提出反訴，這可能會進一步拖延該政策的實施。

美國商銀預測，菸草製造商將會像過去一樣強烈反對這一提議。衛生官員表示，這項政策將顛覆美國950億元的菸草業，並促使數以百萬計的人戒菸。

除了為利益而戰的菸草公司外，對於這項新政策也有不同的反對聲音。美國本土智庫Reason基金會主管班特利(Guy Bentley)表示，從實際面角度來看，這項提案將會導致大多數目前市場上的香菸變成違禁品。

展望尼古丁含量下降趨勢，受影響最大的公司可能是奧馳亞(Altria Group Inc)、英美菸草(British American Tobacco PLC)和帝國菸草(Imperial Tobacco Group plc Sponsored)，而菲利普莫里斯國際(Philip Morris International Inc.)也可能會受到影響，不過，該公司主要業務不在美國市場。

FDA 拜登 心臟病

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