利率壓制買氣 房價漲幅受限

全國房地產 商協會(National Association of Realtors, NAR)21日公布，房地產市場依舊供不應求，全美房屋中間價5月續漲，首破40萬元，但房貸利率 上升衝擊房屋銷售，5月成屋銷售連續第4個月減少，分析師預估下半年房價 漲幅受限。

聯準會(Fed)為對抗通膨快速升息正衝擊全美，經濟學家認為經濟衰退的可能性越來越大。

然房地產市場依舊供不應求、價格續漲。NAR數據顯示，5月成屋中間價較去年同期上漲14.8% 、達40萬7600元，創1999年以來新高，也較前一個月略高。

唯利率速升、房價頻創紀錄，許多買家退出市場，首購族挑戰特別大。

房市兩年前出現的瘋狂銷售潮正在冷卻。5月成屋銷售連續4個月衰退，較前一個月下降3.4%，經季節因素調整後的年率為541萬套，創2020年6月新低；5月銷售較去年同期下降8.6%。西部和中西部成屋銷售降幅最大，兩地區5月均較前月減少5.3%。

許多房產經濟學家預計，房貸利率上升將減緩下半年房價漲幅。住房金融機構房地美(Freddie Mac)指出，截至16日當周，30年固定房貸平均利率為5.78%，創2008年以來新高，遠高於一年前的2.93%。

NAR首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)預估，接下來幾個月房屋銷售將進一步下降。

房價漲幅將趨緩，但經濟學家多預估房價續漲。 房利美(Fannie Mae)首席經濟學家鄧肯(Douglas Duncan)預計，2022年底房價較前一年同期相較將約成長5% ，主因供不應求。

房產經紀公司Redfin表示，5月售出的房屋近60%售價高於標價。

有些市場待售屋庫存急增。德州奧斯汀5月掛牌量較去年同期大增146%，丹佛地區增加76%。

NAR說，5月求售的典型房在市場上只停留約16天，少於上月的17天。