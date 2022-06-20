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華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

編譯劉忠勇／綜合外電
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

美國總統拜登與前財長桑默斯交談後重申，美國經濟衰退並非「不可避免」。桑默斯則表示，美國失業率需要持續升高到5％以上，才能遏制處於40年來最高的通膨率。

拜登周一在德拉瓦州向記者表示。「我今天上午跟桑默斯談過，衰退並非不可避免。」「我認為，我們將可以改變電聯邦醫療保險（Medicare）並降低胰島素成本。」

白宮和民主黨籍國會議員正在就以對抗通膨、控制赤字和恢復拜登部分經濟議程的立法會商。知情人士上周透露，潛在協議的大致輪廓仍在協商之中，可能限制糖尿病患者藥物胰島素的價格，也限制聯邦政府在清潔能源和化石燃料方面的投資。

據彭博報導，計畫包括進一步減少預算赤字，並提高對富人或者企業的稅收，也可能同時對二者加稅。

目前在倫敦的桑默斯周一在一場演講中獻策，「我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹，換言之我們需要兩年失業率達到7.5％，或五年失業率6％，或一年失業率10%。相對於聯準會（Fed）的預測，一些數據令人灰心。」

Fed上周三將基準利率調高75個基點，創1994年以來的最大升幅。在同時公布的經濟展望中，他們預測明年通膨率將從現在的6％以上降至3％以下，並在2024年接近2％。預期中值顯示失業率到2024年將從5月的3.6％上升至4.1％。

桑默斯認為，「兩年7.5％的失業率和一年4.1％失業率是有很大區別的，我們的央行是否準備好採取必要措施來穩定通膨？」

桑默斯說：「美國恐怕需要像沃爾克在1970年代末到1980年初所推動一樣嚴厲的貨幣緊縮措施。」他也主張，Fed應放棄就未來貨幣政策的路徑向社會大眾溝通，他說：「回到人性，放棄前瞻指引這政策工具，是完全適當的。只怕我們需要做的是更困難的抉擇，而非還在不景氣和持續高於目標通膨之間做選擇。」「若非如此，我擔心他們經濟停滯和停滯性通膨兩者都躲不掉。」

拜登 聯邦醫療保險 貨幣

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