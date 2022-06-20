為什麼美股今天休市？原因是這個

美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

美國今天（周一）適逢聯邦假日六月節（Juneteenth），美國股市今年起配合監管機關休假，周一休假一日。

六月節是6月19日的混合字，又名自由日、解放黑奴紀念日、禧年日，於每年6月19日紀念美國結束奴隸制度，今年逢19日為周日，改於周一補假一日。

美國總統拜登 去年6月17日簽署命令完成國會立法，將六月節定為和國觴節、退伍軍人節相同的聯邦假日。美國股市往往會配合監管當局休市，因此紐約證交所和那斯達克 今天都不交易。紐約證交所去年即表明，與市場參與者達成共識後，今年會把六月節列為假日。美國債市也將休市，公債、房貸擔保證券、公司債都停止交易。

紐約證交所這次在六月節為聯邦假日完成立法後，隔年即列為休市的假日。相較之前，馬丁路德金恩紀念日在訂為聯邦假日的15年後，才被美股列為休市的假日。

六月節是為了紀念1865年6月19日，大約是美國內戰結束後的兩個月、當年林肯總統宣布解放奴隸的兩年半之後，美軍少將格蘭傑（Gordon Granger）率聯邦軍抵達德州 加爾維斯敦（Galveston），在那一天宣達命令讓德州最後一批奴役中人民得以自由。

據美世國際顧問公司（Mercer）初步調查400家美國企業，大約已有33%將六月節列為給薪的休假日，另有11%考量明年才列給薪的休假日。