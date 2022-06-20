我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

抗仇亞犯罪 「守護天使」設曼哈頓華埠辦公室

為什麼美股今天休市？原因是這個

編譯劉忠勇／綜合外電
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

美國今天（周一）適逢聯邦假日六月節（Juneteenth），美國股市今年起配合監管機關休假，周一休假一日。

六月節是6月19日的混合字，又名自由日、解放黑奴紀念日、禧年日，於每年6月19日紀念美國結束奴隸制度，今年逢19日為周日，改於周一補假一日。

美國總統拜登去年6月17日簽署命令完成國會立法，將六月節定為和國觴節、退伍軍人節相同的聯邦假日。美國股市往往會配合監管當局休市，因此紐約證交所和那斯達克今天都不交易。紐約證交所去年即表明，與市場參與者達成共識後，今年會把六月節列為假日。美國債市也將休市，公債、房貸擔保證券、公司債都停止交易。

紐約證交所這次在六月節為聯邦假日完成立法後，隔年即列為休市的假日。相較之前，馬丁路德金恩紀念日在訂為聯邦假日的15年後，才被美股列為休市的假日。

六月節是為了紀念1865年6月19日，大約是美國內戰結束後的兩個月、當年林肯總統宣布解放奴隸的兩年半之後，美軍少將格蘭傑（Gordon Granger）率聯邦軍抵達德州加爾維斯敦（Galveston），在那一天宣達命令讓德州最後一批奴役中人民得以自由。

據美世國際顧問公司（Mercer）初步調查400家美國企業，大約已有33%將六月節列為給薪的休假日，另有11%考量明年才列給薪的休假日。

德州 拜登 那斯達克

上一則

俄羅斯限制稀有氣體出口 半導體業者頭大

下一則

運輸狀況不理想 德外長：肯定無法將烏克蘭糧食全運出

延伸閱讀

下半年IPO樂觀 港交所CEO：美國辦事處最快年底開設

下半年IPO樂觀 港交所CEO：美國辦事處最快年底開設
哪種車最保值？美國市場買皮卡就對了

哪種車最保值？美國市場買皮卡就對了
慶祝「六月節」 全美、海外非裔上街頭 德州95歲婦領走2.5哩

慶祝「六月節」 全美、海外非裔上街頭 德州95歲婦領走2.5哩
中4萬字長文 批美21點謬誤：背信棄義 掏空「一中原則」

中4萬字長文 批美21點謬誤：背信棄義 掏空「一中原則」

熱門新聞

史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

2022-06-13 16:40
彭博分析師預測，特斯拉的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為福斯汽車正急起直追。 美聯社

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

2022-06-15 09:37
溫蒂漢堡的小女孩是創始人的女兒。（路透）

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

2022-06-12 20:42
馬斯克。(Getty Images)

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

2022-06-15 00:22
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

2022-06-16 07:08
美國聯準會主席鮑爾一個月前表示央行未積極考慮升息三碼，市場擔心他本周可能改變態度。美聯社

聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

2022-06-13 19:06

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功