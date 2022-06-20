美企獲利不妙 投資人心驚

在分析師 和企業執行長日益憂慮全球經濟衰退之際，現在投資 人也擔心企業可能出現「盈餘衰退」，拖累股市跌得更深。

美國銀行（BofA）全球研究公司的報告指出，經濟與通膨可能比Fed所體認到的還糟，市場應有所準備，「鮑爾形容經濟仍然強勁，勞動市場的確如此，經濟成長卻未必」。美銀經濟學者預測，第1季經濟在萎縮1.4%後，第2季只會反彈1.5%。

企業信心也下降，美國經濟研究聯合會（Conference Board）公布的全球企業執行長訪調結果顯示，60%以上的受訪執行長預料，公司所在地的經濟將在明年底前衰退，甚至有15%的執行長表示所在地區的經濟已經衰退。另據GlobalData的報告，在推特擁有百萬以上追隨者的意見領袖，4月來討論經濟衰退的次數比上季暴增115%。

雖然美國企業財報季要到7月中才開鑼，投資人已高度緊張企業出現「盈餘衰退」。Crossmark全球投資公司投資長多爾說，顯然上市公司非常可能調降財測，投資人都在擔心業績究竟會有多糟。

聯準會（Fed）已開始加速升息，可能造成「需求毀滅」，導致經濟衰退。

路孚特數據顯示，分析師預估今年史坦普500指數 成分企業獲利今年看增近10%，但一些投資人認為這些預估將遭下修。分析師指出，基於經濟成長減緩，企業不太可能維持超高的營業利益率，若經濟衰退，史坦普500指數可能跌破3,600點。

短線而言，基於美股價位仍高，股市本周可能仍將面臨賣壓，投資人將密切關注Fed主席鮑爾22、23日出席國會聽證會的說法。今年有投票權、立場鷹派的Fed理事沃勒，支持7月再升息3碼。Fed的報告也顯示，依據簡易公式的計算結果，利率須升到4%以上才能有效抑制通膨，被觀察家認為可能是在為加速升息提供進一步的論據，並為後續的緊縮行動鋪路。

目前美股三大指數中，只剩道瓊工業指數還沒跌入「熊市」，但上周跌幅仍是2020年10月以來最大。分析師指出，股市賣壓「不是普通的強」，即便股市反彈，也無法維持太久。