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比特幣再站上2萬美元大關 經濟學家說崩盤也害不死經濟

編譯季晶晶／綜合外電
經濟學家表示不擔心加密貨幣拋售重創美國經濟，因為不涉及現實世界的債務抵押。路透
經濟學家表示不擔心加密貨幣拋售重創美國經濟，因為不涉及現實世界的債務抵押。路透

比特幣結束了連續12天的下跌，與其他加密貨幣一起反彈。不過分析師警告稱，這可能只是短暫的喘息。另根據財經網站CNBC報導，經濟學家表示，他們不擔心加密貨幣拋售會重創美國經濟。

全球最大加密貨幣比特幣周日上漲超過17%，紐約時間下午6時，比特幣報20,741.96美元，收復周六失地，那天一度重挫到17,599美元。在拋售中一度觸及881美元的以太幣，上漲26%至1,140美元。其他加密貨幣，從Avalanche到Solana，也都攀高。

專注加加密幣的避險基金Pantera Capital的合夥人Paul Veradittakit說：「我認為我們接近觸底部，機構投資人看到買入機會。」 

Quantum Economics創始人Mati Greenspan表示：「對於那些喜歡低買高賣的人來說，我想大多數人都認同現在是前者了。」

儘管周日上漲，但比特幣本月仍下跌逾30%，較去年11月創下的歷史高點大跌約70%。

加密貨幣市場以劇烈波動而聞名，周末更是如此。CoinGecko的數據顯示，這個周末的交易量高於正常水準。在截至紐約時間周日中午的24小時裡，比特幣成交量接近400億美元。上個周六和周日的成交量則分別為256億美元和225億美元。整體基調仍然負面，貨幣緊縮帶來了總經阻力。

財經網站CNBC報導，與美國GDP規模21兆美元或房市43兆美元相比，加密貨幣市場不到1兆美元微不足道。

但根據高盛集團估計，美國家庭擁有全球三分之一的加密貨幣市場，而皮尤研究中心調查發現，16%的美國成年人說，他們投資、交易或使用過一箽加密貨幣。因此，加密貨幣市場大拋售在美國存在一定程度的風險。

不過，經濟學家和銀行家並不擔心加密貨幣對更美國經濟產生更廣泛的連鎖反應，主要原因之一是加密貨幣與債務無關。

多倫多大學經濟學家Joshua Gans表示：「人們並未真正使用加密貨幣作為現實世界中的債務抵押品，因此，這只是紙上損失，在經濟問題的列表中的地位很低。」他補充說，加密貨幣市場仍然更像是經濟的「餘興表演」。

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