Fed升息有多難？聽克魯曼、桑默斯妙喻秒懂

重量級經濟學家克魯曼（見圖）和桑默斯都認為，此時聯準會（Fed）收緊貨幣政策抗通膨、設法讓經濟「軟著陸」，面臨艱難的挑戰。（Getty Images）

聯準會（Fed）15日一口氣升息3碼，設法馴伏居高不下的通膨。美國股市反應先漲後跌，可見投資人一方面對Fed堅定抗通膨的決心感到寬慰，卻又對大幅升息可能引發經濟衰退的後果憂心忡忡。這也凸顯出此時央行 收緊貨幣 政策的挑戰有多艱難。

知名經濟學家最近紛紛以深入淺出的比喻，解說央行決策面臨的兩難處境，以下從外媒報導中舉出三個令人印象深刻的例子：

像走鋼索橫越尼加拉瀑布

前國際貨幣基金學院院長、智庫布魯金斯學會客座學者李普希茲（Leslie Lipschitz）最近在巴隆周刊（Barron's）撰文，形容Fed決策官員設法藉調整貨幣政策讓經濟「軟著陸」──在強打通膨同時又避免引發經濟衰退──難度可比走高空鋼索橫越尼加拉瀑布！這任務需要極高超的平衡技巧，過程中又遭遇新冠疫情反覆、俄烏戰火延燒和其他變化莫測的強烈逆風陣陣來襲，稍有閃失就可能讓經濟墜入深淵。

像戴連指手套摸黑綁鞋帶

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則在紐約時報專欄指出，此刻Fed主席鮑爾 和歐洲央行（ECB）總裁拉加德都面對痛苦抉擇，在不確定通膨威脅究竟多嚴重、因此也沒把握貨幣政策須勒得多緊才足以讓經濟降溫的情況下，仍必須做決定。他認為，此刻央行需要展現「精細運動技能」，也就是綁鞋帶和扣鈕扣所需的手眼協調能力。他形容鮑爾和拉加德現在收緊貨幣政策抗通膨的任務有如：試著在一片漆黑中綁鞋帶，而且手上戴著連指手套（如廚房用的隔熱手套）。

像微調老舊浴室蓮蓬頭水溫

哈佛大學教授暨前美國財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）的譬喻更妙，他接受巴隆周刊專訪時解釋，貨幣政策有延遲效應，從實施到見效的時間差約9到18個月。這就好比入住某個老舊旅館，淋浴時需調整蓮蓬頭出水量和水溫，打開水龍頭大概隔20到30秒水溫才會起變化，但溫度和時機要拿捏得恰到好處談何容易，很難避免被燙到或凍到。因為在轉開水龍頭後不見動靜，就可能開得更大，然後突然間，水溫燙得或冷得你急忙跳出來--那正是Fed調控貨幣政策面臨的挑戰。因此，桑默斯認為美國經濟「硬著陸」在劫難逃，不是質疑Fed的能力，而是任務實在太艱鉅。