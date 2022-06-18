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美股寫下2020最大單周跌幅 通膨難滅殺 衰退魅影恐先至

編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾儼然以通膨鬥士自居，但只怕通膨滅殺不成，美國經濟衰退魅影已至。美聯社
聯準會（Fed）主席鮑爾儼然以通膨鬥士自居，但只怕通膨滅殺不成，美國經濟衰退魅影已至。美聯社

美國股市本周寫下2020年新冠肺炎疫情爆發以來表現最差的一周，聯準會（Fed）官員信誓旦旦要平抑40年來最高漲的通膨之際，但投資人擔心尚未滅殺通膨，反先迎來美國經濟即衰退魅影，企業獲利成長也可能減緩，如此一來已跌入熊市的美股勢將繼續下跌。

史坦普500指數周五小漲0.2%收3,674.84點，那斯達克綜合指數上漲1.4%，道瓊工業指數微跌0.1%。一周下來，史坦普500指數重挫5.8%，創下2020年3月疫情爆發引發市場震盪以來最大單周跌幅；道瓊指數和那斯達克也雙雙重挫4.8%。

費城半導體指數和台積電ADR周五分別反彈0.5%和0.6%，但在整個晶片業可能供過於求的陰影下，周線跌幅仍高達9%和4.2%，6月以來跌幅更深達17.2%和9.4%。

隨美國經濟衰退的疑慮日深，史坦普500指數周一即跌入熊市，周二繼續下跌。Fed宣布升息0.75個百分點（3碼）並「堅決致力」讓通膨回到2%目標後，美股周三大漲，但在投資人面對通膨持續高漲的現實後，周四又再急轉直下。Fed主席鮑爾周五重申「無條件」承諾恢復物價穩定。

TIFF投資管理投資長威洛比（Jay Willoughby）說：「現在一個大哉問就是，Fed會不會緊縮過了頭而導致衰退？股市也會因此以折價來反映。」史坦普500指數今年以來已跌23%，彭博行業研究（BI）估算，若要反映美國衰退的價位，史坦普500指數得跌到3,586點。

如今，市場預料Fed 7月升息3碼的機率高達89%，9月再升息3碼的機率則小得多。不過，為了對抗通膨，Fed可能比目前所料更加緊升息腳步。

CIBC私人財富公司投資長多納貝登（Dave Donabedian）說：「Fed勢必要壓低通膨，而遭殃的會是經濟成長率。 」

但股市投資人最大的疑慮仍在企業獲利。史坦普500指數成分股企業今年每股獲利料為228美元，較去年成長11%，明年料為250美元，成長9.6%。

但富國（Wells Fargo）策略師哈維（Chris Harvey）提醒，企業下一次法說會很可能改變展望，由供不應求轉為供過於求。如此一來，財測就會下修，史坦普500指數目前按預估獲利計算的本益比15.4倍也不像表面看來那麼便宜。

摩根士丹利分析師認為，企業獲利可能會比市場平均估算少3到5%，史坦普500指數照此推算「較可靠的支撐點」為3,400點，比周五低了8%。

指數 史坦普500 投資

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