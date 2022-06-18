通膨居高不下 都怪食品、能源、住房 直接影響主觀看法

切身生活相關的價格變動，最讓人感受通膨壓力。（歐新社）

通貨膨脹 不僅僅出現在加油站 和雜貨店，其實有數百種方式可以滲透到政府用來衡量物價上漲的計算基礎中。

消費者物價指數(CPI)的三大投入指標：食品、能源和住房，是最常見的重點。

它們加起來約占CPI的54%。然而，更重要的是，它們直接影響了對通膨的主觀看法。

因為去雜貨店和加油站是生活中常做的事，民眾往往會更注意到價格波動。汽油價 格尤其如此，即使它事實上只占家庭預算的一小部分。

RBC Capital Markets首席美國經濟學家波切利(Tom Porcelli)說，「這些都是通膨基礎。」「這也是錢花在刀口上的地方。你必須花錢買房，花錢買食物，而且大多數人要花錢買能源。通貨膨脹對消費者支出而言是一個很切身的挑戰。」

但是，若要分析CPI通膨的真正驅力時，答案就更加複雜了。

事實上，最大的組成部分是勞工統計局所說的「減去能源的服務」。草坪護理公司、獸醫帳單和汽車租賃等不起眼的物品就是其中之一。該群體合計占CPI的57%，在過去12個月中上漲5.2%。

第二大類別是「減去食品和能源的商品」，也就是家庭用品、電器和服裝；該類別占CPI的21.4%。年增8.5%。

事實上，雖然汽油價格成為頭條新聞，但CPI中權重最小的兩項都涉及能源：燃料油和丙烷等能源商品占4.8%，而電力和管道燃氣等能源服務占3.4%。然而，這兩個類別今年分別大增50.3%和16.2%，成為頭條新聞。

其他主要項目是家庭食品，成長11.9%，以及外食，成長7.4%。

經濟學家最常採認的是剔除食品和能源成本、較為穩定的所謂「核心」通膨。5月的核心通膨率年增6%，而總體通膨率上升8.6%。