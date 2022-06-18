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巴斯光年在影院首映 對迪士尼意義重大

財經新聞組／綜合報導

迪士尼旗下皮克斯製作的「巴斯光年」，是疫情開始以來首支在影院獨家首映的皮克斯電影，在疫情期間許多動畫電影直接在Disney+上串流播出。

「彭博情報」資深媒體分析師蘭甘納坦(Geetha Ranganathan)指出，「這是迪士尼目前非常重要的決定。」「每個人都在觀察「巴斯光年」，以真正了解迪士尼將要採取的方向，至少對皮克斯品牌是如此。」

在「捍衛戰士：獨行俠」和「侏羅紀世界：統霸天下」成功首映之後，產業觀察家們預計將迎來一個強勁的首映周末。蘭甘納坦說，由為這個周末是包括父親節在內的黑奴解放日假期長周末，她特別看好這部電影的美國首映。

這位分析師說，「對動畫電影和家庭電影有很多被壓抑的需求。」她補充說，如果這部電影的國內總票房達到4億元也不會感到驚訝。

上一部「玩具總動員」系列電影「玩具總動員4」的美國總票房達到4.34億元。

但這部電影不會一個地方上映：阿聯酋。

本周稍早，阿拉伯聯合大公國媒體監管辦公室宣布，由於「違反該國的媒體內容標準」，它將禁止這部「玩具總動員」的外傳電影。

雖然政府機構沒有透露電影的哪一部分違反了這些標準，但執行董事阿爾努伊米(Rashid Khalfan Al Nuaimi)透露，這部電影被禁是因為幾個場景中出現「同性戀」角色。

迪士尼公司在處理佛州父母教育權利法案、或稱「不要說同性戀」法案遭到內部強烈反彈後，該公司恢復了同性親吻場景。

電影網站「Deadline」報導，除阿聯酋外，該片也不會在沙烏地阿拉伯、巴林、埃及、科威特、阿曼和卡達等其他中東市場上映。它也不會在馬來西亞或印尼上映。

蘭甘納坦說，「我真的認為這不會對電影票房表現以任何實質影響。」

電影 迪士尼 疫情

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